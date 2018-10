Parte la quinta edizione di Open-F@b Call4Ideas

Antonino Caffo,

Anche in questo 2018, BNP Paribas Cardif ha organizzato il suo Open-F@b Call4Ideas. Si tratta di un contest internazionale che vuole premiare le tre idee più innovative circa lo sviluppo di prodotti e servizi a supporto delle persone e della comunità.

Non si tratta di un’iniziativa fine a sé stessa, visto che secondo i dati rielaborati da BNP Paribas Cardif in occasione dell’edizione 2018, gli italiani sono sicuramente tra i più creativi e vogliosi di studiare nuove soluzioni. Basti pensare che, nei primi otto mesi del 2018, sono state ben 6.450 le domande per “invenzione industriale” depositate nel nostro paese, un dato superiore del +4,1% in relazione allo stesso periodo dello scorso anno.

Da gennaio ad agosto, considerando la provincia di appartenenza, il numero più alto di domande è stato in Lombardia (1.494), poi Piemonte (790), Emilia Romagna (636) e Veneto (540), mentre tra le singole province le più dinamiche ci sono Milano (1.269), Torino (776) e Roma (376). Attualmente sono 9.647 le start-up innovative (+15% sull’inizio 2018), per lo più imprese giovani che operano nei “servizi’ (75,8%) e con un valore di produzione che per il 64,9% non supera i 100 mila euro.

Open-F@b Call4Ideas vuole seguire questo trend in crescita, come fa sin dalla prima edizione datata 2014. Tutti i finalisti saranno selezionati dal Comitato di valutazione costituito da executive del Gruppo BNP Paribas e di BNP Paribas Cardif, professionisti universitari nell’ambito delle tecnologie digitali ed esperti. L’evento finale si terrà a Milano nel mese di novembre, dunque con una fase di scelta molto veloce, visto che chiunque voglia presentare il suo progetto ha tempo fino al 22 ottobre collegandosi al sito.

Tre i vincitori, distinti per idee a più alto contenuto innovativo. Successivamente, il team R&D di BNP Paribas Cardif li seguirà nello sviluppo e nella concretizzazione del progetto, tenendo in considerazione le esigenze del mercato e della compagnia. Tutti i finalisti potranno, inoltre, essere inseriti nel database di Medici e ricevere un pacchetto di servizi di marketing a loro dedicati, essere presentati a C Entrepreneurs Fund, il fondo venture capital di BNP Paribas Cardif e inclusi nella piattaforma di Open Innovation Scoop del polo International Financial Services del Gruppo BNP Paribas.