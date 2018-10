Windows 10, nuovi update per le vecchie versioni

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato nuovi aggiornamenti cumulativi per Windows 10 dedicati, questa volta, alle vecchie release del suo sistema operativo. Nello specifico, questi update sono dedicati alle versioni 1709, 1703 e 1607 di Windows 10 (Windows 10 Fall Creators Update, Windows 10 Creators Update e Windows 10 Anniversary Update). Nulla di nuovo, invece, per Windows 10 October 2018 Update. I change log di questi nuovi aggiornamenti cumulativi sono davvero lunghissimi.

Microsoft, sembra, infatti, aver adottato un approccio diverso per gli aggiornamenti qualitativi rilasciati per Windows 10. La stessa cosa, infatti, capitò lo scorso mese. Nello specifico, sembra che, adesso, durante la ricorrenza del Patch Tuesday, la casa di Redmond rilasci aggiornamenti cumulativi non particolarmente importanti, riservando le modifiche più significative a rilasci successivi. Non è chiaro il motivo di questa scelta, tuttavia il dato importante è che il gigante del software continui a lavorare duramente per rendere il suo sistema operativo maggiormente stabile e privo di problemi e bug.

Il suggerimento, dunque, per chi utilizza computer con a bordo queste versioni di Windows 10, è di procedere quanto prima all’installazione di questi aggiornamenti che migliorano la qualità d’utilizzo del sistema operativo. Il rollout è già in corso e gli update sono disponibili attraverso Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il sistema operativo per applicare le modifiche apportate.

Nessuna novità, come detto, per Windows 10 October 2018 Update. Dopo lo stop alla distribuzione per i noti problemi, Microsoft non ha ancora comunicato quando il rollout potrà nuovamente prendere il via. Come noto, una versione rivista e corretta dell’aggiornamento funzionale del sistema operativo è nelle mani degli Insider per tutte le ultime verifiche del caso.