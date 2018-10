MediEvil Skeletal Collection, presto l’annuncio?

Matteo Tontini,

Secondo alcune recenti indiscrezioni, Sony potrebbe annunciare MediEvil Skeletal Collection il 31 ottobre (quale giorno migliore di Halloween?). Stando al rumor, si tratterebbe della raccolta che comprende MediEvil e MediEvil 2 rimasterizzati per PlayStation 4; qualora la collection dovesse vendere bene, Sony accenderebbe semaforo verde per il rifacimento del terzo capitolo, sempre secondo quanto riportato dalla fonte – non ufficiale.

D’altronde è da un po’ di tempo che non si sente parlare di Medievil Remastered, riedizione per PS4 del platform di successo che debuttò sull’originale PlayStation nel lontano 1998. Anche Sony è tornata a nominare il titolo nei giorni scorsi, dichiarando che un aggiornamento sarà condiviso durante questa o la prossima settimana. A riferirlo Sid Shuman, social media director di PlayStation.

Nel corso dell’ultimo PlayStation Blogcast, Shuman ha detto che nelle prossime puntate della trasmissione sarà presente “una grossa autorità”, riferendosi al capo di SIE Worldwide Studios, Shawn Layden, il quale fornirà l’aggiornamento sul gioco. Tutto ciò fa pensare che in occasione della Paris Games Week si potrà finalmente rivedere il titolo, considerando che negli ultimi anni l’evento di Parigi è stato un palcoscenico importante per l’azienda nipponica.

Una cosa è certa: molto presto i riflettori saranno nuovamente puntati su Medievil, che si tratti di un annuncio o di un primo trailer (una clip è stata mostrata lo scorso anno, ma si trattava piuttosto di un teaser che accennava al ritorno del cavaliere Sir Daniel Fortesque). Un annuncio adesso avrebbe più che mai senso: non soltanto perché siamo in prossimità della cupa festività anglosassone, ma anche perché questo è il ventesimo anniversario del franchise (considerato a tutti gli effetti un classico PlayStation, atteso da moltissimi giocatori sulla nuova console).