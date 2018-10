Xbox Store, tanti sconti per Halloween

Filippo Vendrame,

Halloween sta arrivando e per festeggiare questa speciale ricorrenza, Microsoft ha deciso di lanciare una serie di offerte speciali per gli utenti Xbox. La casa di Redmond ha, dunque, lanciato la promozione “Shocktober” che prevede che sino al prossimo primo di novembre, i possessori di una console Xbox One o Xbox 360 potranno approfittare di forti sconti sull’acquisto di nuovi videogiochi all’interno del Microsoft Store.

Trattandosi di una promozione dedicata ad Halloween, Microsoft ha pensato bene di mettere in sconto tutti quei titoli che hanno a che fare con l’horror o che prevedono battaglie contro mostri di tutti i generi. Gli sconti sono molto interessanti in quanto, in alcuni casi, si arriva ad un ribasso dei prezzi addirittura del 70%. Tra i migliori titoli in offerta speciale si evidenziano tutti i capitoli della saga di Resident Evil, ZOMBI, Dead Reasing 4, Devil May Cry 4, Alien: Isolation e tantissimi altri ancora.

In definitiva, trattasi di una ghiotta promozione che permette di aggiungere qualche titolo interessante al proprio archivio di giochi risparmiando cifre interessanti. Visto che la promozione non durerà a lungo, il suggerimento è quello di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione di comprare uno o più giochi di un certo calibro a prezzi decisamente scontati.

Si ricorda, infine, che la promozione “Shocktober” di Xbox e Microsoft è un’esclusiva della casa di Redmond. Gli sconti sono disponibili solamente all’interno del Microsoft Store e non altrove o nei negozi specializzati in videogiochi.

Maggiori informazioni direttamente sulla pagina delle offerte di Halloween di Xbox.