Ecovacs Robotics lancia i nuovi Deebot

Antonino Caffo,

L’offerta di robot per la pulizia domestica da parte di Ecovacs è molto vasta. La divisione Robotics ha infatti lanciato solo nell’ultimo anno tanti prodotti dedicati a un pubblico diverso. E nei prossimi mesi, almeno un paio, ne vedremo ancora altri, come ci ha comunicato la stessa azienda.

Stiamo parlando del top di gamma Deebot Ozmo Pro 930, che verrà reso disponibile nel primo semestre del 2019. Cos’ha di particolare? Beh, questa versione sposta più in la i confini dell’aspirazione moderna, grazie ad una tecnologia pensata apposta per per pulire separatamente divani e aree peculiari di una stanza, ottimizzando le zone per tipologia di sporco. Ciò permette al robot di comportarsi bene praticamente ovunque, arrivando anche nelle parti più difficili. Pro 930 non costa poco ma è il meglio che Ecovacs Robotics può offrire oggi, a 799 euro.

Il secondo prodotto, in vendita già da questo mese, è il Deebot 710, definito dalla compagnia ideale per “gli amanti dell’innovazione”. Il motivo è nel sistema di navigazione Smart NaviTM 2.0, che consente al D710 di memorizzare le aree da pulire, tramite punti, da memorizzare in una mappa creata al primo passaggio di “perlustrazione”. Con queste informazioni, il robot evita percorsi inutili, per non ripetere spostamenti sulle stesse aree oppure perdite di spazi da coprire. Grazie alla modalità Max poi, è in grado di attivare una potenza di aspirazione massima per le zone che necessitano di una pulizia particolare. Il Deebot 710 sarà in vendita al prezzo consigliato di 399 euro.

Più tempo dedicato alle cose più importanti della vita, questo è l’obiettivo della nuova gamma di prodotti Ecovacs Robotics. Funzionalità intuitive, tecnologia di protezione anti-caduta dalle scale, ricarica automatica e filtri altamente efficienti sono solo alcune delle caratteristiche dei robot che renderanno la vita di tutti i giorni ancora più confortevole e piacevole. Ecovacs offre una tecnologia smart per principianti, per i più esperti e per chiunque voglia diventarlo, grazie alle nuove funzionalità aggiuntive, anche di pulizia finestre. Ciò spiega perché oggi Ecovacs è un marchio in continua ascesa nel mondo della robotica domestica – ci ha spiegato l’azienda.