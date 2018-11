X018 Xbox FanFest, tutti gli annunci

Marco Locatelli,

Puntata speciale di Inside Xbox sabato 10 novembre, per la prima volta in diretta da Città del Messico. Un’occasione che il colosso di Redmond ha sfruttato per annunciare le future uscite per la console Xbox One che non hanno avuto spazio durante i consueti E3 e Gamescom. Andiamo a scoprire tutto quello che è stato annunciato.

In primis le nuove acquisizioni che danno ovviamente adito a interessanti suggestioni: la compagnia di Redmond ha infatti messo le mani su inXile Entertainment e Obsidian, anche se entrambe continueranno a lavorare in modo autonomo ma potendo contare sulla potenza di fuoco di un colosso come Microsoft. Strategico soprattutto l’acquisto di Obsidian, software house dal curriculum di GDR decisamente “pesante” con all’attivo titoli come Fallout New Vegas, Pillars Eternity, South Park Il Bastone delle Varietà e tanto altro.

È stata poi la volta dell’attesa data di lancio di Crackdown 3, che sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dal 15 febbraio per Xbox One. Per l’occasione Microsoft ha mostrato un inedito trailer della modalità multiplayer Wrecking Zone, una sorta di deathmatch a squadre. Ricordiamo che il primo capitolo è disponibile gratis su Xbox Store.

In vista del Black Friday, Microsoft ha annunciato l’infornata di sconti che colpiranno sia la console Xbox One X che alcuni titoli come Forza Horizon 4, Sea of Thieves e State of Decay 2. Super scontato anche l’Xbox Game Pass e Xbox Live Gold con un mese ad un solo dollaro.

Sempre sul fronte titoli, tanti i DLC di prossima uscita per Forza Horizon 4, State of Decay 2 e Sea of Thieves. E sul palco dello show “messicano” c’è stato anche spazio per una nuova IP: Void Bastard, sparatutto strategico dalla grafica cartoonesca e dallo stile decisamente originale.

Poi non potevano mancare i pesi massimi. Ecco allora un nuovo trailer di Battlefield 5 (in arrivo il 20 novembre) che mostra i muscoli che avrà sulla versione Xbox One X, con supporto a 4K e HDR. Richiamo anche a Metro Exodus, Just Cause 4 e Devil May Cry 5, atteso per PlayStation 4, Xbox One e PC l’8 marzo 2019.

Non mancheranno tanti giochi indipendenti nel futuro di Xbox One: Aftercharge, Supermarket Shriek, Mutant Year Zero, Pathologic 2, The Good Life, Void Bastards e Secret Neighbor.