TripAdvisor si rinnova e diventa un social network

Luca Colantuoni,

Il più grande sito di viaggi al mondo, fondato nel 2000 e utilizzato da quasi 500 milioni di utenti al mese, diventa un social network. TripAdvisor ha annunciato un restyling completo che riguarda non solo l’aspetto estetico, ma anche le modalità di interazione con i contenuti pubblicati. Sulla home page c’è ora un feed simile a quello di Facebook con immagini e consigli per i viaggiatori condivisi da amici, brand, editori e influencer.

TripAdvisor conserva sempre le funzionalità “storiche”, ovvero la possibilità di cercare hotel, voli, ristoranti e altro in base alla destinazione. La pianificazione del viaggio viene ora semplificata attraverso i suggerimenti degli esperti e la condivisione delle informazioni, sfruttando un vero e proprio canale social. Per interagire con i contenuti è ovviamente necessaria l’iscrizione (gratuita) e la creazione di un profilo con foto, copertina e dati personali. È possibile pubblicare foto dei luoghi, video e link. Ogni utente ha follower, following e il feed attività.

Per ogni post sono disponibili i pulsanti “Mi piace”, “Ripubblica” e “Condividi”. Dopo aver effettuato l’accesso, la home page di ogni utente diventa un feed personalizzato di informazioni pubblicate dagli altri membri. Quando viene cercata una destinazione specifica, il feed mostra automaticamente i contenuti più rilevanti, ad esempio una guida di viaggio o una recensione. Molto utile la funzionalità Viaggi (accessibile tramite l’icona nella barra superiore) che consente di organizzare un viaggio con l’aiuto di amici e familiari (privati) o della community (pubblici). È possibile creare guide di viaggio, itinerari o semplici liste di cose da fare, come “I 10 ristoranti top di New York”, “I migliori musei di Londra” o “Praga in tre giorni”.

Gli iscritti possono già seguire oltre mille brand, editori e influencer, tra cui La Stampa, Turismo.it, National Geographic, GoPro, KLM Royal Dutch Airlines, Il Signor Franz, Insopportabile, A Day in Rome, Gino Brocato, TheRerumNatura, LikeMiljiane e molti altri. Stephen Kaufer, Presidente e CEO di TripAdvisor, ha così commentato la svolta social del sito:

Siamo entusiasti di rivoluzionare ancora una volta il mondo dei viaggi! Così come ciascuno ha i suoi siti o app di riferimento per la musica e lo shopping, stiamo facendo sì che TripAdvisor sia ora la risorsa da consultare per ogni aspetto del viaggio. Il nuovo TripAdvisor fornisce ai suoi membri incredibili contenuti e consigli di persone, brand e influencer sugli itinerari e le destinazioni prima e durante il viaggio. Con l’introduzione di nuove voci su TripAdvisor i viaggiatori possono ora pianificare meglio i loro viaggi trovando facilmente i loro hotel, esperienze e ristoranti ideali.

Il nuovo TripAdvisor è accessibile da qualsiasi browser e tramite app da tutto il mondo in 28 lingue.