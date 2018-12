Natale 2018 da Trony: idee regalo e promozioni

Filippo Vendrame,

Per Natale, Trony ha lanciato una ghiotta promozione valida in tutti i suoi punti vendita. Sino al prossimo 24 di dicembre, a fronte dell’acquisto contemporaneo, cioè con unico atto di acquisto e con scontrino unico, di due prodotti a libera scelta del consumatore, tra quelli evidenziati e contrassegnati con apposito bollo promozionale nel punto vendita, ogni consumatore otterrà, contestualmente all’acquisto, uno sconto pari al 50% sul prodotto che, tra i due, costa di meno.

Questo significa che i clienti potranno acquistare due prodotti e pagare il meno caro il 50% del suo prezzo. Sono esclusi dalle promozioni i servizi in generale, le ricariche telefoniche, le estensioni di assistenza tecnica, i cofanetti regalo, le Gift Card Trony, le carte prepagate, gli abbonamenti e i servizi che generano Pin. La promozione sarà valida sui prodotti disponibili e giacenti in negozio. I prodotti acquistati non possono avere lo stesso prezzo, né è possibile acquistare prodotti uguali con differenti varianti colore.

La promozione non è cumulabile con buoni derivanti da altre iniziative. Le promozioni sono destinate esclusivamente a clienti privati e possessori di partita IVA, purché non siano operatori professionali del settore, ossia titolari di negozi di rivendita di elettronica ed elettrodomestici o servizi correlati. Non è possibile usufruire dalle promozioni in caso di acquisto congiunto dei seguenti prodotti: 2 smartphone; 2 iRobot; 2 prodotti di informatica.

Con lo shopping natalizio che sta entrando nel vivo, trattasi di una ghiotta opportunità di poter risparmiare cifre importanti sull’acquisto dei regali. Il suggerimento, dunque, è quello di recarsi in un punto vendita Trony per scoprire i prodotti in promozione come smartphone, tablet pc, televisori e molto altro. Tutti prodotti che possono essere perfetti da mettere sotto l’albero di Natale.

Maggiori informazioni sono disponibili all’interno del sito ufficiale di Trony.