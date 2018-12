Natale Amazon, domotica in sconto

Filippo Vendrame,

Natale è sempre più vicino e lo shopping natalizio si sta facendo ogni giorno più frenetico. Amazon continua con le sue proposte di regali Last Minute per aiutare i suoi clienti a trovare i migliori oggetti da regalare ad amici e parenti approfittando di alcune interessanti promozioni che permettono di risparmiare un po’ di soldi. All’interno del Negozio di Natale, le persone potranno trovare sconti su prodotti appartenenti ad un po’ tutte le categorie merceologiche.

Se l’obiettivo è rendere smart la propria casa, Amazon propone il termostato Nest di terza generazione a 199,99 euro. In alternativa, il colosso dell’acommerce propone anche il rilevatore di fumo Nest Protect al prezzo di 103,99 euro. La telecamera per la videosorveglianza Nest Cam Indoor è venduta, invece, a 159,99 euro. Il climatizzatore intelligente tado° V2 è proposto al prezzo di 139,99 euro. Se l’obiettivo è gestire un impianto di illuminazione smart per la casa, Amazon propone anche il pacchetto HIVE Starter Kit comprensivo di un hub, di una lampadina e di una presa intelligente al prezzo di 154,99 euro.

In ottica sicurezza, iSmartAlarm Starter Pack è un buon sistema d’allarme wireless modulabile e gestibile attraverso un’applicazione per iOS ed Android. Prezzo di 88,99 euro.

Domotica è anche sinonimo di soluzioni che possano migliorare la vita nelle abitazioni. Neato Robotics Botvac D301 Connected è un eccellente robot per le pulizie domestiche che rende più facile mantenere pulite le stanze. Prezzo di 299,99 euro.

In alternativa, è possibile puntare sul robot aspirapolvere iRobot Roomba 981 che Amazon sconta al prezzo di 799 euro.

Da Amazon, dunque, un Natale ricco di proposte e sconti. Il suggerimento è quindi quello di studiare bene il negozio di Natale di Amazon per non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità di risparmio. I prezzi potrebbero variare senza preavviso.