Le voci sulle GPU Nvidia RTX 2060

Antonino Caffo,

Nuove indiscrezioni circolano sulla prossima generazione di GPU di Nvidia, conosciute come RTX 2060. Destinate ai computer laptop, le schede grafiche saranno disponibili anche nel formato Max-Q, con la promessa di realizzare consumi energetici ridotti con un ingombro hardware minore.

I dettagli di cui si parla nelle ultime ore sono emersi sul database di 3DMark, in merito ad alcuni benchmark. A quanto pare, sarà il notebook Lenovo 81HE, in uscita a gennaio, il primo a montare la GeForce RTX 2060 Mobility di Nvidia, con un clock di base di 960 MHz e 6 GB di memoria video GDDR6 con clock a 1.750 MHz. Per quanto riguarda la variante RTX 2060 Max-Q, come anticipato pensata per ottimizzare il design e il consumo energetico e adattarsi meglio a laptop sottili e leggeri, la velocità di base salirà a 975 MHz, con i 6 GB fermi a a 1.500 MHz.

Si tratta, come al solito, di dettagli non confermati e dunque che lasciano il tempo che trovano ma una precedente voce apparsa su Geekbench ha descritto parametri simili, certe volte al ribasso, come nel caso del clock di base dell’RTX 2060 fissato a 1.200 MHz. L’indiscrezione resta interessante perché i rumors precedenti non parlavano di una versione Max-Q della RTX 2060, affermando che Nvidia avrebbe dedicato la declinazione solo agli RTX 2080 e 2070. Il resto è alquanto sconosciuto e in attesa di essere confermato, o meno, il prima possibile. Basandoci sulla disponibilità del Lenovo 81HE, non possiamo che attendere una presentazione delle RTX 2060 al CES di gennaio, per un arrivo sul mercato nel primo semestre dell’anno. In definitiva, sarebbe questa la gamma completa per il 2019, lato hardware per notebook:

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Mobility

NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobility

NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q

NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q

NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobility