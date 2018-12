HomePod in sconto per gli utenti Apple Music

Marco Grigis,

Apple ha deciso di avviare una vendita promozionale per gli iscritti ad Apple Music, con uno sconto per l’acquisto di HomePod. L’offerta vale ovviamente nei territori dove lo speaker intelligente risulta già disponibile, quindi Italia esclusa, tuttavia è interessante per capire le strategie scelte da Cupertino per aumentare la diffusione del suo device.

La promozione è partita nel Regno Unito, anziché negli Stati Uniti, per ovvie ragioni di fuso orario. A partire da questa mattina, gli utenti britannici in possesso di un regolare abbonamento ad Apple Music possono acquistare HomePod con 50 sterline di sconto, pagando quindi un totale di 269 sterline. L’offerta, così come si apprende dal sito ufficiale dell’azienda californiana, è valida fino al prossimo 16 dicembre.

La tornata di vendita promozionale è abbinata a un codice sconto: dopo aver cliccato sull’apposito pulsante presente sul sito ufficiale di Apple, l’utente riceve via mail un codice, da inserire poi su Apple Store durante il processo di acquisto di HomePod. Secondo fonti non confermate, il gruppo di Cupertino sarebbe pronto a offrire la stessa promozione anche negli altri Paesi dove lo speaker intelligente è disponibile.

HomePod, così come già ampiamente noto, è un dispositivo pensato soprattutto per la riproduzione musicale: grazie ai suoi sensori e al processore A8 di cui è dotato, il dispositivo è in grado di rilevare automaticamente le dimensioni della stanza, adattando la riproduzione per garantire il massimo della qualità sonora. Inoltre, HomePod incorpora servizi di assistenza vocale grazie all’inclusione di Siri.

Come anticipato, lo speaker intelligente targato mela morsicata non è ancora disponibile sul mercato italiano e, al momento, Apple non ha svelato i propri piani di distribuzione. Non si esclude, tuttavia, possa giungere nei negozi dello Stivale già nel 2019.

Galleria di immagini: HomePod, le foto