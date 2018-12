Patch Tuesday di dicembre 2018: tutte le novità

Filippo Vendrame,

Puntale come ogni mese, Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday del mese di dicembre 2018. Trattasi di una serie di aggiornamenti qualitativi destinati a tutti i suoi sistemi operativi ancora supportati per andare a risolvere bug e falle di sicurezza. Accanto ad una serie di update per tutte le versioni di Windows 10, La casa di Redmond ha distribuito aggiornamenti anche per Windows 7 e Windows 8.1.

Curiosamente, in questo mese tutti gli aggiornamenti presentano il medesimo change log. Microsoft ha risolto il funzionamento di Media Player ed ha introdotto alcune modifiche per migliorare la sicurezza di alcune parti del sistema operativo. Più nello specifico, chi utilizza PC con a bordo Windows 7 SP1 o Windows Server 2008 R2 SP1 potrà scaricare ed installare la patch KB4471318. Disponibile anche un aggiornamento solo di sicurezza identificato dal codice KB4471328. Per i sistemi operativi Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2 è disponibile la patch KB4471320 oltre ad un aggiornamento di sicurezza identificato dal codice KB4471322.

Chi dispone ancora di un PC con Windows Server 2012 potrà scaricare ed installare la patch KB4471330. Disponibile al download anche l’aggiornamento di sicurezza KB4471326.

Vista l’importanza di questi update che vanno a risolvere diversi problemi ed a migliorare la sicurezza dei sistemi operativi, il suggerimento è quello di scaricarli ed installarli quanto prima attraverso il consueto canale di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il sistema operativo per rendere effettive le modifiche apportate.

Microsoft evidenzia che a causa delle festività natalizie non saranno rilasciati ulteriori aggiornamenti sino al prossimo Patch Tuesday del mese di gennaio 2019.