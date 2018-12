Red Dead Redemption 2, la patch 1.04 corregge bug

Matteo Tontini,

Rockstar ha pubblicato la sua quarta patch per Red Dead Redemption 2 (la 1.04), la quale ha impatto sia sulla modalità principale che su quella online. Non porta con sé novità, tuttavia: l’aggiornamento ha il solo scopo di correggere alcuni bug e incongruenze.

Il problema principale che la patch sembra risolvere sono le diverse situazioni che fanno sì che il gioco si fermi al 90% durante il caricamento. Tuttavia, ci sono altri bug del tutto spazzati via con questo update, che di fatto rende il West un po’ meno selvaggio. La patch pesa circa 1,4 GB, quindi non dovrebbe creare problemi alla maggior parte degli utenti.

Nel frattempo, il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, non ha nascosto il suo interesse per il nuovo gioco di Rockstar, affermando che non gli dispiacerebbe se un giorno fosse realizzato un porting per Switch. Non ha detto di temere la grande dimensione del gioco – due dischi su console – o il fatto che l’hardware probabilmente non sia abbastanza potente per farlo girare. Apparentemente, il problema più grande sarebbero i tempi. Ha infatti affermato:

Ci piacerebbe su Switch. Ma – e qui è necessario che comprendiate il processo di sviluppo di un videogioco – Red Dead è in cantiere da anni, prima di qualsiasi comunicazione di Nintendo Switch. Gli sviluppatori devono essere in grado di finire ciò a cui stanno lavorando e poi cercare nuove opportunità.

Reggie ha insomma spiegato come lo sviluppo del giocone di Rockstar Games sia iniziato molti anni prima dell’uscita di Switch, pertanto non sarebbe stato possibile chiedere allo sviluppatore di modificare i propri piani per portare sul mercato una versione dedicata alla novella piattaforma di Nintendo.