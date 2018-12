TIM Iron, nuova offerta contro Iliad

Filippo Vendrame,

TIM punta a voler corteggiare i clienti di Iliad attraverso una nuova offerta operator attack. A partire dalla giornata di oggi, tutti coloro che giungono da Iliad e dagli operatori virtuale ad eccezione di Kena Mobile possono richiedere l’attivazione della nuova tariffa TIM Iron che prevede chiamate illimitate e ben 30 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 6,99 euro al mese.

Contestualmente, chiude la commercializzazione dell’offerta TIM Iron con 50 GB di traffico Internet 4G. Continuano ad essere disponibili, invece, TIM Deca Go e TIM 15 Go New. Più nel dettaglio, la nuova TIM Iron prevede 1000 minuti di chiamate e 3 GB di traffico Internet 4G che entro 5 giorni dall’attivazione della SIM diventeranno minuti illimitati e 30 GB di traffico Internet 4G. 5,2 GB possono essere utilizzati anche all’interno dell’Unione Europea. Il traffico voce può essere utilizzato liberalmente all’interno dei Paesi europei.

La nuova TIM Iron può essere attivata esclusivamente nei negozi ufficiali dell’operatore, oppure attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore” presente all’interno del sito ufficiale di TIM.

Questa nuova tariffa prevede un costo di attivazione nei negozi di 12 euro rispetto ai 32 euro originariamente previsti. Lo sconto sarà valido solo se il cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi. Il costo d’acquisto della nuova SIM è, invece, di 10 euro.

Se l’attivazione avviene a distanza, il costo di attivazione è di 9 euro al posto di 29 euro ma sempre solo se il cliente manterrà attiva la SIM per 24 mesi. Il costo della SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Il piano base che verrà attivato nelle nuove SIM è TIM Base e Chat che prevede un costo di 2 euro al mese. Successivamente è comunque possibile cambiare il piano base e passare a TIM Base New o a TIM Semplice che non prevedono costi aggiuntivi.