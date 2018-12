Acer Predator Helios 500 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Acer ha annunciato l’arrivo in Italia del Predator Helios 500 annunciato durante l’evento organizzato a New York a fine maggio. Come si può intuire dal nome si tratta di un potente notebook per il gaming con schermo da 17 pollici e processori Intel Core di ottava generazione per un totale di sette diverse configurazioni.

Il target del Predator Helios 500 è evidente già dal design piuttosto appariscente, tipico di questa tipologia di notebook. Il telaio di colore nero presenta bordi spigolosi e ampie feritoie posteriori attraverso le quali viene spinto il calore generato dai componenti interni. Il sistema di raffreddamento è costituito da due ventole AeroBlade 3D in metallo e cinque heatpipe. Spicca inoltre la tastiera retroilluminata con LED RGB che supporta la tecnologia anti-ghosting. Lo schermo da 17,3 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel) o 4K (3840×2160 pixel).

La dotazione hardware comprende inoltre processori Intel Core i7-8750H/i9-8950H, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 con 8 GB di memoria GDDR5 dedicata, 16/32/64 GB di RAM DDR4, SSD PCIe NVMe da 256/512 GB o 1 TB e hard disk da 1 o 2 TB. La connettività è garantita dai chip WiFi 8902.11ac e Gigabit Ethernet. È presente un sistema audio 2.1 con due altoparlanti e un subwoofer. Completano le specifiche tre porte USB 3.0 Type-A, una porta USB 3.1 Type-C, uscite DisplayPort e HDMI.

Galleria di immagini: Acer Predator Helios 500, immagini del notebook

Il sistema operativo è Windows 10 Home. Acer ha installato l’applicazione PredatorSense che consente di gestire temperatura, velocità di rotazione delle ventole, illuminazione, hotkey e overclocking. Il Predator Helios 500 è disponibile a partire da 2.299 euro.