Acer porta in Italia i Predator Orion 5000 e 3000

Luca Colantuoni,

Insieme al Predator Helios 500, Acer ha annunciato l’arrivo nel nostro paese dei Predator Orion 5000 e 3000, indirizzati agli utenti che preferiscono giocare con un PC desktop. Sono disponibili diverse configurazioni hardware, ma i gamer possono aggiornare i singoli componenti con estrema facilità.

Il Predator Orion 5000 non è il modello di punta (c’è anche il Predator Orion 9000), ma offre la potenza sufficiente per eseguire tutti i titoli moderni alla massima risoluzione. Il telaio di colore nero è stato progettato per garantire l’espandibilità, grazie al pannello laterale trasparente e rimovibile che scherma anche le onde elettromagnetiche. Una barra luminosa lungo il lato superiore sinistro illumina gli interni, mentre la luce verde acqua emessa dai LED e dalle ventole dietro il pannello frontale creano un effetto glaciale.

La dotazione hardware comprende processori Intel Core di ottava generazione fino ai Core i7-8700H, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 o GeForce GTX 1080 Ti (anche in configurazione SLI), fino a 64 GB di RAM DDR4, SSD fino a 512 GB e hard disk fino a 3 TB. La connettività è garantita dai chip Gigabit Ethernet, WiFi 802.11ac e Bluetooth. Sono presenti 12 porte USB, quattro delle quali sulla parte anteriore. Il prezzo base è 2.499 euro.

Il Predator Orion 3000 ha un design simile, ma dimensioni più compatte. Anche per questo modello sono disponibili varie configurazioni con processori Intel Core di ottava generazione, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 512 GB e hard disk fino a 3 TB. È supportata anche la memoria Intel Optane (16/32 GB). Il prezzo base non è noto, ma dovrebbe essere inferiore ai 2.000 euro.

Chi cerca un desktop da gioco più economico può acquistare il Nitro 50 con un telaio meno appariscente di colore nero e rosso. Ci sono modelli con processori Intel Core i7-8400/8700, schede video NVIDIA GeForce GTX 1050/1060/1070, SSD fino a 512 GB e hard disk fino a 3 TB. Il prezzo base è 1.199 euro.