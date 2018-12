Come creare e vedere Il tuo anno su Facebook

Candido Romano,

Il 2018 di Facebook è stato forse l’anno più turbolento della sua storia, tra Cambridgee Analytica e i dati rubati a milioni di utenti. Come da tradizione però il social network mette a disposizione i trend che hanno caratterizzato quest’anno la piattaforma con il classico Year in Review.

Si parla di post e video che hanno avuto più like e condivisioni, riguardo però i temi sociali. Vince la Giornata Internazionale della Donna che si festeggia l’8 marzo, poi c’è stata la manifestazione studentesca March for Our Lives del 24 marzo che chiedeva regole più stringenti sulle armi. Il terzo posto l’ha conquistata l’elezione del presidente brasiliano Bolsonaro, che piaccia o no ha attirato molte attenzioni sulla piattaforma.

Year In Review Posted by Facebook on Wednesday, December 5, 2018

Seguono i mondiali di calcio con ben 2,3 miliardi di post, ma anche il Super Bowl, sempre per rimanere in tema sport. Oltre ai momenti più importanti dell’anno, tra cui non si può dimenticare il 100esimo anniversario della nascita di Nelson Mandela, più che altro si vede il ritorno di una funzione molto apprezzata per rivedere i migliori momenti “di successo” sul proprio profilo.

Il tuo anno su Facebook

Torna infatti a grande richiesta la funzione “Il Tuo Anno su Facebook”, che consente a tutti gli utenti di guardare un video riassunto personalizzato (da un algoritmo) dei migliori momenti dell’anno, di questo 2018 che sta per finire. Accade dal 2015 e può essere visto accedendo all’indirizzo facebook.com/memories. A questo punto si può salvare e condividere i migliori momenti degli ultimi dodici mesi.

Il rollout è graduale, quindi non tutto possono vederlo subito e attualmente alcuni utenti stanno visualizzando questo messaggio: “rivivi i momenti condivisi su Facebook nel 2018. Stiamo creando un video che riguarda proprio te e il tuo anno. Torna a breve per guardarlo“. A breve sarà disponibile per tutti.