Microsoft 365, in sviluppo una versione consumer?

Filippo Vendrame,

Microsoft aveva annunciato Microsoft 365 lo scorso luglio 2017 come offerta unica in abbonamento comprensiva di Windows 10, Office 365 e Enterprise Mobility + Security. Trattasi di un pacchetto pensato per il mondo aziendale per offrire gli strumenti necessari per la creatività e la collaborazione, in un ambiente sicuro. Tuttavia, adesso ci sono concreti indizi che la casa di Redmond abbia in progetto di voler offrire Microsoft 365 anche agli utenti consumer.

La società ha pubblicato un annuncio di lavoro sul suo sito Web per un product manager che si occupi della versione consumer di Microsoft 365. Non ci sono molti dettagli su questo progetto ma l’offerta di lavoro specifica che il product manager di questo servizio aiuterà a identificare, costruire, posizionare e commercializzare un nuovo abbonamento Microsoft 365 Consumer. Inoltre, l’annuncio di lavoro mette in evidenza che il team dietro alla versione consumer di Microsoft 365 supervisionerà la piattaforma Windows, il portafoglio di dispositivi Microsoft Surface, i piani Office 365, Skype, Cortana, la ricerca di Bing e Microsoft Education.

Questi indizi potrebbero far immaginare che un’eventuale versione consumer di Microsoft 365 potrebbe includere Windows 10, Office 365, Skype, Cortana, Outlook Mobile ed altri servizi. Inoltre, il riferimento ai Surface potrebbe far anche pensare che questo abbonamento possa essere legato proprio a questi dispositivi.

Ovviamente trattasi di ipotesi anche perché su questo argomento Microsoft non ha voluto condividere nessun commento. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi per capire cosa Microsoft stia progettando. Un eventuale abbonamento consumer di Microsoft 365 potrebbe risultare molto interessante perché gli utenti potrebbero pagare un solo canone per poter accedere ad un lungo elenco di servizi di valore aggiunto della società.

Sicuramente nei prossimi mesi arriveranno ulteriori indiscrezioni in tal senso.