Natale Amazon, i regali più popolari

Filippo Vendrame,

Mancano davvero pochi giorni a Natale e gli italiani si stanno affannando nei negozi a comprare gli ultimi regali. In vista della ricorrenza del 25 dicembre, Amazon ha deciso di svelare le tendenze dei regali che le persone troveranno quest’anno sotto l’albero. Informazioni che sono state ottenute dall’elaborazione dei dati di vendita dei prodotti ordinati con l’opzione regalo durante l’ultimo mese. Secondo Amazon, dunque, la maggior parte dei regali acquistati all’interno della sua piattaforma sarà costituita quest’anno da prodotti tecnologici come gli e-reader Kindle, gli assistenti vocali Amazon Echo, ma anche smartphone e auricolari. I clienti apprezzano molto anche gioielli, videogames e prodotti per il beauty.

Al primo posto il nuovo Kindle Paperwhite e poi l’Echo Dot (terza generazione). Al terzo posto l’Amazon Echo (seconda generazione). Nella top 10 anche Apple AirPods, Fire TV Stick Basic Edition e Xiaomi Mi Band 3. Per i ritardatari che penseranno ai regali all’ultimo momento, Amazon mette in evidenza alcune date importanti. Il 17 dicembre è la data ultima utile per poter effettuare acquisti con consegna gratuita in 3-5 giorni su milioni di articoli per ordini spediti da Amazon.it di importo uguale o superiore a 29 euro. Il 18 dicembre, invece, tutti i clienti Amazon Prime possono usufruire senza costi aggiuntivi della spedizione in 2 giorni, su prodotti idonei a questo tipo di consegna.

Invece, entro il 23 dicembre i clienti Amazon Prime possono scegliere tra oltre 2 milioni di articoli e riceverli con spedizione in 1 giorno senza costi aggiuntivi, effettuando un ordine idoneo a questo tipo di spedizione. Entro il 24 dicembre i clienti Amazon Prime di Milano e Roma possono ordinare con Prime Now il proprio regalo tra decine di migliaia di articoli disponibili usufruendo della consegna entro un’ora o in finestre programmate di due ore. È possibile ordinare fino alle 22:59 utilizzando la consegna in 1 ora e ricevere così i prodotti entro le 23.59 del 24 dicembre.

All’interno del Negozio di Natale, le persone potranno trovare sconti su prodotti appartenenti ad un po’ tutte le categorie merceologiche.