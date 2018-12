Netflix testa la funzione Replay

Marco Grigis,

Netflix testa una funzione Replay, per permettere agli utenti di rivedere le scene clou di film e serie tv, senza però impazzire con il telecomando o i controlli touch di un dispositivo elettronico. È quanto ha scoperto il Time, durante la visione di un contenuto sulla piattaforma: al termine di un passaggio fondamentale della storia, è apparso sullo schermo il pulsante “Guarda di nuovo questa scena”.

I giornalisti del Time hanno quindi interpellato il colosso dello streaming sull’insolita funzione e, senza troppe sorprese, è giunta conferma di un test in corso. Netflix vuole offrire ai propri utenti la possibilità di rivedere i momenti salienti di una serie tv o di un lungometraggio, il tutto approfittando di un comodo pulsante. Al momento, la funzione è stata abilitata solo per alcuni clienti negli Stati Uniti, per verificare l’effettivo appeal del sistema sugli abbonati.

Così ha confermato un portavoce del portale, sempre dalle pagine del quotidiano a stelle e strisce:

Netflix vuole offrire l’abilità di rivedere le scene preferite e i momenti memorabili con un solo click. Stiamo cercando di capire come le persone usano questa funzione e potrebbe, o non potrebbe, essere resa maggiormente disponibile in futuro.

La proposta, un vero e proprio “instant-replay”, assomiglia molto alle funzioni già in uso sui principali software per la lettura degli eBook: su richiesta dell’utente, possono essere evidenziate le porzioni di testo più importanti, affinché la narrazione non perda tasselli fondamentali per la sua comprensione. Così avviene anche per la fruizione video: i momenti principali del contenuto vengono resi immediatamente accessibili, affinché l’utente possa facilmente rivederli e cogliere eventuali dettagli precedentemente sfuggiti. Naturalmente, Netflix prevede di lasciare la massima libertà agli spettatori, di conseguenza la visualizzazione di pulsanti potrà essere disattivata se considerata ingombrante rispetto alle proprie abitudini di fruizione.