Red Dead Online, 4268 ore per acquistare tutto

Matteo Tontini,

Rockstar ha fatto un grande lavoro nel bilanciare l’economia di Red Dead Online, dopo un’ondata di feedback da parte dei fan che si lamentavano di quanto fosse difficile ottenere gli oggetti in-game, aumentando alcuni pagamenti fino al 400% (parlando di oro guadagnato dalle attività).

Ci sono due forme di valuta in Red Dead Online, oro e soldi, e sembra inevitabile che la prima sarà venduta come microtransazione in futuro. Il problema è che anche con le recenti modifiche relative all’economia, il gioco risulta ancora eccessivamente impegnativo se si considera il tempo necessario a ottenere gli oggetti nel gioco.

Adesso un giocatore, u/jmar_, ha provato a sommare il costo in oro di ogni singolo oggetto permanente nel gioco. Ogni arma, ogni cavallo, ogni pezzo di abbigliamento… e il risultato è davvero impressionante. Dal suo calcolo si evince che è possibile acquistare tutto quanto per la “modica” cifra di 2.144 lingotti d’oro: considerando che per ottenere un lingotto sono necessarie circa due ore di gioco, per sbloccare tutti gli oggetti presenti nella modalità online del titolo firmato Rockstar potrebbero volerci 4268 ore (ovvero 178 giorni).

È anche vero che non è necessario comprare tutto nel gioco, ma sempre più oggetti continueranno a essere introdotti e gli utenti potrebbero essere frustrati dal dover trascorrere una quantità di tempo esagerata per ottenere accessori dal valore puramente estetico.

A proposito di Red Dead Redemption 2, di recente è stato distribuito l’aggiornamento 1.04, che tuttavia non introduce niente di nuovo: si tratta più che altro di una patch utile a correggere bug e incongruenze. È importante ricordare come il capolavoro a sfondo western sia stato il secondo miglior lancio nella storia dell’intrattenimento, con 17 milioni di copie vendute in 8 giorni.