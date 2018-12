123456 è la peggiore password anche del 2018

Luca Colantuoni,

Le cattive abitudini sono dure a morire. L’elenco delle peggiori password dell’anno, pubblicato da SplashData, vede ancora al primo posto la sequenza numerica 123456. Gli utenti non sembrano dunque preoccupati dai numerosi attacchi informatici messi in atto nel 2018, in quanto continuano a trascurare la sicurezza usando password facile da ricordare.

La lista è stata redatta in base ad oltre 5 milioni di password rese pubbliche online in seguito ad attacchi informatici nel corso del 2018 effettuati principalmente negli Stati Uniti e in Europa occidentale. Le password sottratte ai siti per adulti non sono incluse nel report. La software house ha rilevato che le prime 25 password dell’elenco sono state utilizzate da quasi il 10% delle persone. La peggiore in assoluto, ovvero 123456, occupa la prima posizione da ben cinque anni. Anche il secondo posto è saldamente occupato da password.

Tra le new entry ci sono 111111 (sesto posto), sunshine (ottavo posto) e princess (undicesimo posto). Oltre ad una semplice sequenza di lettere o numeri, molti utenti usano come password il loro nome o quello di un personaggio famoso. La password donald, ad esempio, occupa la posizione 23 tra quelle più popolari. SplashData ha pubblicato l’elenco delle 100 password peggiori del 2018. Questa è la top 10:

123456

password

123456789

12345678

12345

111111

1234567

sunshine

qwerty

iloveyou

La soluzione migliore per evitare il furto dei dati personali è optare per altri metodi di autenticazione (se disponibili). Chi invece vuole o deve usare la tradizionale password dovrebbe almeno scegliere sequenze più lunghe, complesse e diverse per ogni sito. Per la gestione è sufficiente ricorrere ad un password manager.