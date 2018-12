Huawei Nova 4, fotocamera in-display e 8 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato il secondo smartphone al mondo con fotocamera frontale in-display. Il design del nuovo Huawei Nova 4 è simile a quello del Samsung Galaxy A8s. C’è infatti un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro, ma il diametro è inferiore. La diagonale dello schermo è identica, mentre i componenti interni sono migliori.

Lo Huawei Nova 4 possiede una cover posteriore in vetro 3D con sfumature cromatiche simili a quelle di altri smartphone del produttore, come il P20. Lo schermo da 6,4 pollici ha una risoluzione full HD+ (2310×1080 pixel). Lo screen-to-body ratio è pari all’86,3%. Il foro praticato nel display è largo 4,5 millimetri, mentre la lente della fotocamera da 25 megapixel ha un diametro di 3,05 millimetri. La dotazione hardware comprende un processore Kirin 970, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori. Per quella principale è stato scelto un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8. Gli utenti possono tuttavia acquistare una versione con fotocamera principale da 20 megapixel. Le altre due hanno sensori da 16 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.4 e f/2.2. Non mancano il flash LED, la stabilizzazione elettronica delle immagini e le varie funzionalità IA.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 3.750 mAh e supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0.1. Lo Huawei sarà disponibile dal 27 dicembre in quattro colori: bianco, nero, blu e rosso. I prezzi sono 3.099 yuan (fotocamera da 20 megapixel) e 3.399 yuan (fotocamera da 48 megapixel), corrispondenti a circa 400 e 435 euro. Non è noto se e quando arriverà in Europa.