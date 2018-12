Nintendo Switch, in arrivo una revisione?

Marco Locatelli,

Il sito web Gaming Intel ha ricevuto, in esclusiva, da una fonte che vuole restare anonima, alcune informazioni riguardo la possibilità che nel 2019 venga rilasciata sul mercato una revisione di Nintendo Switch, ovvero una edizione migliorata dell’hardware dell’attuale console (non un nuovo modello).

Sempre secondo la fonte di Gaming Intel, questa nuova Nintendo Switch avrà tra le funzionalità principali l’incremento dello spazio di archiviazione interna. Secondo l’insider, una scelta quasi obbligata a causa dell’aumento degli acquisti di giochi e di altri contenuti digitali sullo store online eShop.

La fonte anonima non ha informazioni chiare in merito al fatto che la revisione sarà una edizione potenziata di Nintendo Switch oppure semplicemente una ottimizzazione dell’attuale hardware, come fu, ad esempio, il New Nintendo 3DS rispetto al 3DS.

Tra le migliorie che potrebbe avere la revisione della console ibrida Nintendo sicuramente anche uno schermo migliore, visto che da quel punto di vista Switch non dispone di una tecnologia al top. Il nuovo Nintendo Switch potrebbe dunque vantare uno schermo aggiornato, che permetterà ai giocatori di vedere immagini più luminose e meno dispendiose dal punto di vista energetico.

E la data di uscita? Qualora questa nuova versione dovesse venire confermata è probabile che sbarchi sugli scaffali dei negozi non prima della seconda metà del prossimo anno. Ciò permetterebbe all’attuale Nintendo Switch di incrementare ancora il numero di vendite.

Ricordiamo che, a fine ottobre, con 22,86 milioni di unità vendute la console ibrida del colosso di Kyoto è riuscita a superare le vendite totali di GameCube, che fra il 2001 e il 2009 riuscì a vendere 21,74 milioni. Numeri che potrebbe ancora salire con gli acquisti natalizi. Ovviamente le informazioni di cui sopra vanno assolutamente prese con le pinze: Nintendo non le ha ancora confermate (né smentite).