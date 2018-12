Satispay for Creator per creativi ed influencer

Filippo Vendrame,

Satispay, l’applicazione italiana che ha rivoluzionato il modo di fare gli acquisti, ha annunciato “Satispay for Creator”. Trattasi di un programma che mette a disposizione di tutti i creativi e gli influencer della rete funzionalità per ricevere pagamenti adatti a diversi tipi di esigenze: dalla donazione alla vendita. Più nello specifico, “Satispay for Creator” è pensato per chi crea contenuti online e sperimenta differenti forme di monetizzazione: dalla raccolta fondi, alla vendita di prodotti e servizi.

I creator possono creare un Negozio online con cui accettare pagamenti in modo semplice, veloce e soprattutto conveniente (non sono previsti costi di attivazione e recesso, nessun canone mensile, il deposito incassi su conto corrente è gratuito). Chi è interessato alla raccolta fondi, può creare un Link personalizzato da distribuire sui propri canali che consente di ricevere donazioni dai propri fan e quindi coinvolgere in modo molto semplice la propria community nella realizzazione di progetti speciali, come ad esempio campagne di raccolta fondi natalizie per finanziare l’acquisto di nuova attrezzatura o la produzione di nuovi contenuti (video, podcast, fotografie, illustrazioni).

Come tutti i servizi che Satispay propone, anche “Satispay for Creator” è all’insegna della semplicità. Tutto quello che gli interessati dovranno fare è iscriversi a Satispay business, accedere al Pannello di Controllo e creare poi il loro Negozio Online. Successivamente, dovranno pubblicare il loro link personalizzato all’interno dei propri canali e comunicare ai loro utenti che possono effettuare una donazione attraverso Satispay.

I fan donatori dovranno solo cliccare sul link pubblicato dal Creator, decidere quanto devolvere digitando l’importo e inviare la richiesta di pagamento, confermandola successivamente sull’app Satispay installata sul proprio smartphone.

Per i Creator interessati a vendere prodotti e servizi, Satispay mette a disposizione sia plugin per e-commerce, sia API per integrare modalità di pagamento smart nel proprio sito o nella propria app.