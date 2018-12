PS Plus, previsioni giochi di gennaio 2019

Matteo Tontini,

Il 2018 volge al termine e i possessori delle console Sony già cominciano a chiedersi quali saranno i titoli che la società vorrà regalare nel nuovo anno agli abbonati PS Plus. Per esempio, quali giochi ci si può aspettare a gennaio 2019? In rete emergono già le prime previsioni e sono davvero allettanti.

Sony di solito annuncia quali giochi saranno gratuiti nel mese a venire durante l’ultimo mercoledì del mese in corso. Ora che i giocatori sanno quali giochi gratuiti sono disponibili per dicembre, a gennaio potrebbero trovarsi davanti a Ether One: sviluppato da White Paper Games, si tratta di un titolo in prima persona che si svolge nello stesso mondo di The Occupation, il quale verrà distribuito il 5 febbraio. L’occasione giusta, quindi, per avvicinarsi all’ambientazione di The Occupation con un po’ di anticipo.

La grande uscita di gennaio potrebbe essere Metro: Exodus. L’hype è già alto per il gioco, ma un ottimo modo per aumentarlo sarebbe quello di offrire Metro: Redux o un altro titolo della serie gratuitamente, sempre nel mese di gennaio.

Inoltre, il 15 febbraio uscirà Far Cry New Dawn. Questo spin-off della serie principale di Ubisoft sarà ambientato a Hope County, nel Montana. Far Cry 3 è stato ripulito gratuitamente nel 2013 tramite PS Plus, così come Far Cry 3: Blood Dragon nel 2015. Di conseguenza, non si può escludere che a gennaio si possano mettere le mani su Far Cry 4 (per Far Cry 5 sarebbe troppo presto).

Infine, Dead or Alive 6 uscirà il 15 febbraio. Sebbene Sony non abbia mai offerto gratuitamente un titolo della serie Dead or Alive tramite PS Plus, forse farà un’eccezione e permetterà agli abbonati di giocare Dead or Alive 5 a gennaio.