TIM, San Marino è 100% 5G

Filippo Vendrame,

TIM ha annunciato di aver completato assieme a Nokia la copertura della Repubblica di San Marino con la sua rete 5G. Grazie a questo lavoro, TIM ha raggiunto oltre il 99% del territorio e della popolazione con la nuova rete di quinta generazione. Un risultato che ha permesso di rendere una delle Repubbliche più antiche d’Europa il primo Stato 5G.

Un traguardo realizzato grazie anche alla collaborazione tra i diversi player nell’ambito del progetto “San Marino 5G” con il supporto delle Istituzioni e Uffici della Repubblica e a seguito dell’MoU firmato a luglio 2017. La Repubblica di San Marino si sviluppa oltre che nel centro storico, concentrato sulla rocca del Titano e visitato da decine di migliaia di turisti ogni anno, anche in zone residenziali, zone industriali e aree agricole; rappresenta quindi un esempio completo di scenario di copertura su cui TIM e Nokia hanno scelto le diverse soluzioni per i vari scenari.

Nello specifico la copertura è data da otto siti macro che dispongono di antenne a 3500 MHz, e alcuni anche a 26 GHz. A brevissimo si procederà con installazioni di prime small cell 5G per incrementare la copertura in aree con forte presenza. Tutti i siti sono dotati di tecnologia “Massive-MIMO”, un’antenna capace di gestire contemporaneamente decine di segnali radio in entrata e in uscita, in grado di adattarsi dinamicamente alla posizione dei singoli utenti e alla domanda di traffico. La soluzione “end to end” di Nokia prevede, inoltre, la virtualizzazione di tutte le componenti della rete mobile, incluso l’accesso radio come uno dei primi casi al mondo.

La Repubblica di San Marino diventa con questo storico passo il primo esempio di laboratorio aperto, in cui TIM e Nokia potranno sperimentare con i partner i nuovi servizi abilitati dal 5G a vantaggio dei cittadini, delle aziende e della amministrazione della Repubblica di San Marino che da oggi sarà la prima Smart Country 5G.