Play Store, cancellate milioni di false recensioni

L’enorme mole di recensioni farlocche su Google Play Store è un fattore di frustrazione non solo per i tanti utenti ma anche per il colosso di Mountain View che intende porre rimedio facendo una bella pulizia sul suo store per device Android.

La cernita di Google è avvenuta nelle scorse ore attraverso un nuovo algoritmo che sfrutta un mix di intelligenza artificiale e supervisione umana. Il risultato? Google è riuscita a cancellare milioni di valutazioni e recensioni di dubbia provenienza e miglia di applicazioni che incoraggiavano questo genere di comportamento.

Come è risaputo, le recensioni false su Google Play Store vengono realizzate da alcuni utenti che vengono pagati dagli sviluppatori di applicazioni. In certi casi si tratta di giudizi fortemente negativi creati per mettere in cattiva luce determinate applicazioni e quindi spingere l’utenza ad orientarsi su software della concorrenza, la stessa concorrenza che paga appunto per questi commenti. E qui entrerà in azione la nuova stretta di Google.

Lo stesso può avvenire però anche al contrario: alcune software house pagano gli utenti, solitamente attraverso valute in-game, per dare commenti positivi alle loro applicazioni.

In questo caso, qualora dovessero “fioccare” all’improvviso recensioni da cinque stelle e super positive per alcune applicazioni, i campanelli d’allarme di bigG si attiveranno immediatamente e il nuovo sistema di “pulizia” andrà ad eliminare la recensione falsa.