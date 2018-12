Red Dead Redemption 2, in rete video versione PC

Marco Locatelli,

Un video di quello che sembra a tutti gli effetti una versione PC di Red Dead Redemption 2 è apparso in queste ore su YouTube. Ancora non è chiaro se si tratta di un video fake oppure di un leak, anche se effettivamente interfaccia e altre info mostrate sembrano piuttosto credibili.

Il filmato, rimosso e subito dopo ricaricato (lo potete vedere qui sotto, finché non verrà nuovamente cancellato), dura solo 25 secondi, ed è pure sfocato, ma in quei pochi fotogrammi viene mostrato un aspetto che può esserci solo nella versione PC del capolavoro firmato Rockstar Games: le impostazioni grafiche del gioco, come la risoluzione e i vari filtri.

Nel video l’utente cambia la risoluzione, ma nel filmato caricato su YouTube si possono intravedere tante altre impostazioni grafiche, oltre alla risoluzione: screen type, qualità delle texture, FXAA, VSync, frequenza di aggiornamento e tanto altro ancora.

Se da un lato il video sembra reale, ci sono al tempo stesso altri aspetti che ci fanno venire qualche dubbio in merito alla sua autenticità: non c’è infatti l’anti-aliasing o altre opzioni video come l’occlusione ambientale e il filtro anisotropico. Setting che potrebbero essere inseriti più sotto nel menu o in un’altra finestra, ma in GTA 5 per PC, ad esempio, compaiono tutte insieme.

Al momento Rockstar Games non ha annunciato l’arrivo di una versione PC di Red Dead Redemption 2, ma è probabile che – come accaduto per Grand Theft Auto V – questa arriverà, prima o poi.

Mentre la versione PC di Red Dead Redemption 2 è ancora tutta da scoprire, quella su console continua a macinare risultati commerciali sensazionali: ricordiamo che il western di Rockstar Games ha infatti venduto 17 milioni di copie in tutto il mondo in soli otto giorni dal lancio, superando le vendite totali del primo capitolo.