Satispay, le buste regalo diventano digitali

Filippo Vendrame,

Satispay, l’app tutta italia che ha rivoluzionato il modo di fare gli acquisti, giusto in tempo per il Natale si arricchisce della nuova funzionalità “Buste regalo”. Trattasi di una novità pensata per mettere a disposizione della propria community uno strumento per creare buste digitali da inviare e ricevere in occasione di eventi speciali come il Natale, i compleanni, gli anniversari, le feste di laurea o i matrimoni.

Questa nuova funzionalità di Satispay deve essere vista come modo semplice, e simpatico, per fare un regalo in denaro. In pochi passi si può creare una busta digitale personalizzata e spedirla al destinatario in modo semplice, veloce e soprattutto sicuro, perché evita di utilizzare il contante. Inoltre, la versatilità delle buste digitali permette a chi le ricevere di scegliere autonomamente come e quando utilizzare il denaro ricevuto, senza le limitazioni tipiche di gift card o buoni con scadenza.

Come tutti i servizi offerti da Satispay, anche “Buste regalo” si utilizza con estrema facilità. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è accedere alla sezione Servizi, selezionare il destinatario, decidere un tema (ad esempio Buon Natale, Buon compleanno o semplicemente Grazie), digitare l’importo, la data di consegna e scrivere un messaggio personale.

La busta verrà subito consegnata al destinatario, il quale vedrà la busta nella sezione dedicata, ma potrà aprirla solamente nella data di consegna stabilita da chi ha fatto il regalo.

In vista delle festività, questa interessante novità di Satispay è davvero perfetta per tutti coloro che si sono trovati in ritardo sui regali di Natale e vogliono risolvere il problema in maniera smart.