Mamma, ho perso l’aereo torna con Google Assistant

Marco Locatelli,

Non è Natale senza un film come “Mamma ho perso l’aereo”, iconica pellicola che vede Kevin McCallister – un giovanissimo Macaulay Culkin – “dimenticato” da solo a casa dopo che tutta la sua (numerosa) famiglia è partita per le vacanze natalizie a Parigi. Alcune delle più popolari scene del cult firmato Chris Columbus sono tornate oggi in uno spot di Google Assistant.

Lo spot ripercorre alcune dei momenti che hanno reso celebre il film, ad esempio, quando Kevin tramite un ingegnoso stratagemma fa muovere un cartonato e un manichino facendo credere ai malintenzionati, che lo stanno osservando fuori casa, di non essere solo, ovviamente questa volta con l’aiuto dei dispositivi firmati Google Home.

In tutte le scene, il non più giovane Kevin (sono passati 28 anni dall’uscita nelle sale di Mamma, ho perso l’aereo) riesce a “difendere” e gestire la propria casa in maniera molto più semplice e veloce grazie ai dispositivi di Google Home. Questo è ovviamente l’obiettivo del colosso di Mountain View: dimostrare come l’Assistente Google possa rendere più facile la gestione di una casa grazie ai dispositivi Google Home.

Probabilmente solo per il mercato anglofono, in questi giorni è possibile ricevere alcune divertenti risposte dall’Assistente Google facendo le seguenti richieste:

“Did I forget something?” – farà esclamare al dispositivo la celebre esclamazione della mamma “KEVIN!!!!”

“How much do I owe You?” o “It’s me Snakes. I got the Stuff” – farà ricreare il dialogo preso dal film “Angels with filthy souls” che Kevin utilizza durante la divertente scena del pony pizza.

“The Wet Bandits are here” – farà sentire cosa farebbe Kevin in uno dei momenti più iconici del film

“I’m the man of the house” – farà rivivere la scena in cui Kevin si mette il dopobarba

Ricordiamo che Macaulay Culkin ha rivestito (seppur non ufficialmente) i panni di Kevin in una webserie anche tre anni fa.