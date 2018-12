Spider-Man per PS4 accoglie il costume di Raimi

Matteo Tontini,

Un nuovo costume di Spidey è disponibile in Spider-Man per PS4! I fan potrebbero già averne sentito parlare: è il classico outfit ideato da Sam Raimi per la trilogia cinematografica originale, lo stesso di Spider-Man 2 per GameCube e PS2. Come dichiarato da Insomniac Games su Twitter, il costume è gratuito per tutti coloro che possiedono il gioco.

L’outfit di Raimi è stato richiesto a gran voce da molti giocatori, alcuni dei quali hanno addirittura contattato sia Insomniac stessa che il community director James Stevenson su Twitter. Inutile quindi dire che la sorpresa sia stata molto gradita dal pubblico.

Altri costumi arriveranno come parte del DLC La Città che non Dorme Mai. Spider-Man 2 è stato probabilmente uno dei giochi migliori dell’epoca PS2 e sarà senz’altro piacevole mettersi di nuovo in mostra, tra i grattacieli di Manhattan, con il look classico.

Il grande successo di Spider-Man per PS4 ha convinto Marvel a realizzare una nuova serie a fumetti incentrata sul titolo di Insomniac. Sarà intitolata Marvel’s Spider-Man: City at War e ripercorrerà, come il gioco, la storia di un Peter Parker già esperto, che indossa da 8 anni i panni dell’Uomo Ragno. Nei fumetti non dovrebbero mancare Wilson Fisk (Kingpin), Mister Negative, Norman Osborn, Zia May, Mary Jane Watson, Scorpion, Rhino, Doctor Octopus, Yuri Watanabe, Black Cat e Silver Sable, tutti personaggi presenti nel videogioco.

Sono previsti sei numeri in totale e il primo arriverà nelle fumetterie statunitensi a marzo. Il videogioco per la console ammiraglia di Sony ha avuto un grande successo quando è stato pubblicato, lo scorso settembre, e a distanza di tre mesi continua a deliziare gli utenti grazie ai suoi contenuti aggiuntivi.