Xbox Countdown al via, 800 videogiochi in offerta

Marco Locatelli,

Come si può leggere sulla pagina ufficiale di Major Nelson, direttore di programmazione per Microsoft Xbox Live, comincerà oggi e terminerà sabato 3 gennaio Xbox Countdown, la campagna di offerte natalizie per i videogiochi Xbox One e Xbox 360.

La campagna Xbox Countdown permetterà di risparmiare fino al 65% su oltre 800 titoli digitali e pacchetti aggiuntivi come DLC per Xbox One e Xbox 360. Tra le offerte ci sono anche più di 200 articoli a meno di 10 euro.

A questo link è possibile visionare l’elenco completo dei vieeogiochi in offerta, ed è interessante notare come ci siano anche numerosi titoli da pochi arrivati sul mercato, ad esempio, Battlefield 5, Red Dead Redemption II, Call of Duty Black Ops 4, Assassin’s Creed Odyssey e tanti altri.

Il Countdown di Xbox prevede, come da tradizione, offerte giornaliere e settimanali. Quelle settimanali verranno aggiornate due volte, mentre quelle giornaliere continueranno ad aggiornarsi fino al 31 dicembre.

Al momento la campagna è già attiva in USA (sul sito italiano di Xbox è già presente in home il richiamo alla campagna, ma cliccandoci sopra si viene reindirizzati alle offerte USA) e arriverà presumibilmente nelle prossime ore anche da noi. Ricordiamo che gli utenti abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno beneficiare di un ulteriore sconto ddel 10% su tutti i giochi in offerta.