PlayStation Plus, i giochi gratis di gennaio 2019

Matteo Tontini,

Sony ha rivelato i giochi gratuiti disponibili a gennaio 2019 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, tra cui spicca il titolo di Ubisoft incentrato sugli sport invernali, Steep.

Steep è il gioco perfetto per i gelidi mesi che danno il via all’anno: i giocatori possono infatti saltare su snowboard e sci, e persino planare con un parapendio. Uno dei recenti aggiornamenti per il titolo, poi, includeva dei contenuti dedicati alle Olimpiadi Invernali.

Il secondo tra i giochi disponibili a gennaio 2019 sarà Portal Knights, l’ideale per coloro che amano i titoli in stile Minecraft (da cui trae parecchia ispirazione). È infatti un sandbox divertente e molto colorato, distribuito nel 2017 su console dopo un periodo di accesso anticipato nel 2016.

I contenuti per PlayStation 3 sono particolarmente interessanti. Nella lista si annoverano infatti Zone of the Enders HD Collection, che raccoglie i giochi action con i mech prodotti da “sua maestà” Hideo Kojima, e il ryhthm game di Harmonix, Amplitude.

Gli abbonati possono anche scaricare gratuitamente Fallen Legion: Flames of Rebellion e Super Mutant Alien Assault per PlayStation Vita. Di seguito è possibile dare un’occhiata al video pubblicato da Sony per l’occasione.

La società ha annunciato già da un po’ che eliminerà i giochi per PlayStation 3 e PlayStation Vita dal programma dopo il mese di febbraio 2019. È bene ricordare che i contenuti PS Plus di dicembre, incluso l’eccellente Soma, sono ancora disponibili per gli abbonati.

Per chi non lo sapesse, anche Microsoft ha rivelato nei giorni scorsi quali saranno i titoli gratuiti di gennaio per i sottoscritti al servizio Games with Gold, offrendo ai possessori di Xbox One e 360 la possibilità di recuperare a costo zero quattro coinvolgenti giochi.