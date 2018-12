TIM, tutte le offerte operator attack di fine anno

Filippo Vendrame,

TIM continua a proporre speciali offerte per conquistare nuovi clienti. Trattasi di tariffe operator attack, cioè promozioni rivolte verso un preciso target di persone. Sino a fine anno, l’operatore, salvo possibili proroghe, continua a proporre all’interno dei suoi punti vendita ufficiali le speciali tariffe TIM Titanium X 30GB, TIM Iron 30GB, TIM Sound 50, TIM Extra Power Christmas Edition, TIM Deca Go 20GB e TIM 15 Go New.

Più nello specifico, TIM Titanium X 30GB propone chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e ben 30 GB di traffico Internet. Il tutto a 9,99 euro al mese. Tariffa attivabile da tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità da un qualsiasi operatore ad eccezione di Kena Mobile e Vodafone. TIM Iron 30GB, invece, prevede chiamate illimitate e 30 GB di traffico Internet a 6,99 euro al mese. Attivabile da chi arriva da Iliad o da un qualsiasi operatore virtuale ad eccezione di Kena Mobile.

TIM Deca Go 20GB offre, invece, chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet al costo di 12 euro al mese. Attivabile da chi proviene da Wind, Tre e Vodafone. TIM 15 Go New 50GB prevede 1000 minuti verso tutti e ben 50 GB di traffico Internet al costo di 15 euro al mese. Questa tariffa è disponibile per tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità da un qualsiasi operatore.

Molto interessante anche TIM Sound 50GB dedicata a chi effettuerà la portabilità da Iliad e da un qualsiasi Operatore Virtuale ad eccezione di Kena Mobile. Questa tariffa propone chiamate illimitate e ben 50 GB di traffico Internet a 6,99 euro al mese.

TIM Extra Power Christmas Edition propone, invece, chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet a 12,99 euro al mese. Attivabile da tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero.

Infine, per tutti i nuovi clienti anche senza portabilità, è disponibile l’offerta TIM Limited Edition OnLine con 1000 minuti verso tutti e 20 GB di traffico Internet a 10 euro al mese.