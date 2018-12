Vodafone Happy, 6 giorni di premi

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti i clienti Vodafone Italia. L’operatore, infatti, per festeggiare nel migliore dei modi l’arrivo del nuovo anno, ha deciso di rendere ancora più ghiotto il suo programma fedeltà Vodafone Happy. Più nello specifico, tutti i clienti iscritti a questo programma fedeltà potranno richiedere un regalo sempre diverso ogni giorno dal primo gennaio sino al successivo 6 di gennaio. Per poter scoprire e riscattare il premio sarà sufficiente utilizzare l’app My Vodafone.

Iscriversi al programma Vodafone Happy è davvero molto semplice. Tutti i clienti consumer con una SIM attiva potranno aderire attraverso l’app My Vodafone, il sito Web, chiamando il numero gratuito 42626 o recandosi direttamente in un negozio ufficiale dell’operatore. Una volta iscritti, i clienti riceveranno un numero di sorrisi proporzionale alla spesa effettuata e agli anni di fedeltà. Tra i premi che Vodafone è solita offrire si menzionano traffico Internet aggiuntivo, minuti extra, abbonamenti a riviste digitali e tanto altro ancora. Sempre dall’applicazione sarà possibile scoprire quanti sorrisi sono stati accumulati.

All’interno del programma fedeltà si ricorda anche la promozione settimanale Happy Friday che permette ogni venerdì di riscattare un premio sempre diverso senza consumare i propri sorrisi. Per esempio, oggi 28 dicembre, Vodafone Happy regala 2 film Disney da vedere in noleggio su Chili.

La promozione di inizio anno di Vodafone Italia risulta essere, dunque, estremamente interessante. L’operatore infatti, mette al centro dei suoi interessi i clienti offendo un’opportunità davvero molto ghiotta.

Dopo il 6 gennaio 2019, il programma fedeltà Vodafone Happy tornerà a funzionare alle “vecchia” maniera.