Windows 10 October 2018 Update avanza lentamente

Windows 10 October 2018 Update continua ad avanzare molto lentamente. AdDuplex ha rilasciato il suo consueto report mensile sulla diffusione di Windows 10 relativo al mese di dicembre. L’analisi mette in evidenza come l’ultima declinazione del sistema operativo della casa di Redmond sia presente solamente sul 6,6% dei dispositivi Windows 10. Rispetto al mese precedente è stato rilevato un aumento di appena il 2,8%. Windows 10 April 2018 Update, invece, rimane saldamente la versione di Windows 10 più utilizzata dagli utenti con un market share dell’83,6% anche se in calo dall’89,5% del mese precedente.

Il dato di Windows 10 October 2018 Update non deve, comunque, sorprendere più di tanto. L’ultima declinazione di Windows 10 ha avuto una vita estremamente travagliata come tutti gli utenti Windows sanno. Dopo il suo debutto, a causa della scoperta di alcuni importanti bug, l’aggiornamento fu ritirato per poi tornare disponibile in versione riveduta e corretta solo dopo oltre un mese. Il rollout fu ripreso, poi, in maniera molto conservativa e solamente da un paio di settimane Windows 10 October 2018 Update è formalmente disponibile per tutti attraverso il classico canale di Windows Update.

I prossimi mesi saranno, quindi, fondamentali per scoprire se Windows 10 October 2018 Update troverà più velocemente spazio all’interno dei PC Windows 10 o se gli utenti si dimostreranno ancora diffidenti evitando la sua installazione. Al momento, comunque, Windows 10 October 2018 Update presenta il tasso d’adozione più lento di tutte le varianti del sistema operativo di Microsoft.

AdDuplex ha arricchito il suo report anche con i dati d’utilizzo dei dispositivi Surface. Il vecchio Surface Pro 4 continua ad essere il re di questa classifica seguito dal Surface Pro 2017 e dal Surface Pro 3. Molto bene i Surface Go e Surface Pro 6 che stanno guadagnando rapidamente quote di mercato. Male, invece, il Surface Laptop 2.