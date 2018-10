Di Filippo Vendrame, 3 ottobre 2018

Microsoft Surface Laptop 2 è la nuova generazione dell’apprezzato portatile della casa di Redmond. In realtà, più che nuova generazione sarebbe più corretto parlare di semplice evoluzione in quanto questo nuovo prodotto deriva strettamente dal procedente modello. Microsoft, infatti, ha semplicemente introdotto i nuovi e più performanti processori Intel di ottava generazione ed aggiunto piccole modifiche estetiche come la nuova colorazione nera. Per il resto, il nuovo portatile di casa Microsoft è sostanzialmente identico al modello da cui deriva.

Questi piccoli aggiornamenti, comunque, sono serviti per aumentare sensibilmente le prestazioni del Surface Laptop 2. Grazie a ciò, gli utenti potranno disporre di un prodotto più performante ed in grado di offrire un’esperienza d’uso migliore in un po’ tutti i frangenti. Il Surface Laptop originale nasceva come un portatile pensato per il mondo studentesco. Grazie a questo aggiornamento che offre migliori prestazioni, il nuovo Surface Laptop 2 diventa un prodotto trasversale adatto ad un po’ tutti gli utilizzi.

Microsoft Surface Laptop 2

Microsoft Surface Laptop 2: design (↑)

Il nuovo Surface Laptop 2 è sostanzialmente identico al modello precedente. Alcune varianti possono essere richieste con la nuova colorazione nera ma complessivamente il vecchio ed il nuovo modello sono quasi indistinguibili. Anche il nuovo modello, dunque, dispone di un design particolarmente elegante e moderno. Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato in grado di offrire allo stesso tempo leggerezza e robustezza.

Le misure del Surface Laptop 2 sono 308.1 mm x 223.27 mm x 14.48 mm per meno di 1,3 Kg di peso. Lo spessore, dunque, continua ad essere molto contenuto. Grazie al lavoro dei tecnici di Microsoft, anche questo nuovo modello si dimostra essere perfettamente bilanciato tanto da poter essere aperto con una sola mano. A rimarcare l’eleganza di questo portatile la scelta di continuare ad offrire una tastiera rivestita in morbida e preziosa Alcantara.

Oltre alla nuova colorazione nera, il Surface Laptop 2 può essere acquistato anche nei colori Burgundy, Platinum e Cobalt Blue.

Microsoft Surface Laptop 2: scheda tecnica (↑)

La grande novità tecnica del nuovo Surface Laptop 2 è l’adozione dei processori Intel di ottava generazione, nelle varianti Core i5 e Core i7, che hanno permesso un sensibile aumento delle prestazioni. A questi processori sono abbinate le GPU Intel UHD Graphics 620, 8 o 16 GB di memoria RAM e 128 GB, 256 GB, 512 GB, o 1 TB di SSD.

Il display touch di questo nuovo portatile è sempre l’apprezzato PixelSense da 13,5 pollici con risoluzione 2256 x 1504 pixel (201 PPI) e aspect ratio da 3:2. Display che supporta la Surface Pen che permette di interagire sullo schermo per scrivere e prendere appunti in maniera naturale.

Il nuovo portatile di Microsoft dispone di una fotocamera anteriore 720p oltre ad un sensore per il riconoscimento facciale per lo sblocco biometrico attraverso Windows Hello. Presenti anche microfoni stereo e speaker Omnisonic con Dolby Audio Premium nascosti sotto la tastiera. Lato connettività, il nuovo Surface Laptop 2 offre il Bluetooth 4.1 ed il WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. Microsoft garantisce sino a 14,5 ore di autonomia con una singola ricarica.

La scheda tecnica si conclude con il sensore di luminosità, una porta USB 3.0, il jack per le cuffie da 3,5mm, una Mini DisplayPort e la porta Surface Connect. Surface Laptop 2 è compatibile con il Surface Dial.

Sul fronte software spicca Windows 10 Home.

Microsoft Surface Laptop 2: disponibilità e prezzo (↑)

Il nuovo portatile di Microsoft sarà in vendita dal 16 ottobre in America ai seguenti prezzi.

Surface Laptop 2 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD: 999 dollari

Surface Laptop 2 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD: 1299 dollari

Surface Laptop 2 con Intel Core i7, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD: 1599 dollari

Surface Laptop 2 con Intel Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD: 2199 dollari

Surface Laptop 2 con Intel Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD: 2699 dollari

Non ancora noti i listini italiani.