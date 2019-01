SPID Aruba: richiesta, costi e attivazione

Filippo Vendrame,

SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un’identità digitale certificata che permette di poter dialogare con la Pubblica Amministrazione. Grazie a questo strumento, gli italiani possono accedere ad una serie di servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione senza doversi recare fisicamente davanti ad uno sportello in un ufficio. Lo SPID deve essere visto non come un qualcosa in più rispetto ad una password ma piuttosto come uno strumento alternativo più potente e sicuro. Grazie all’identità digitale sarà possibile prenotare una visita medica, inoltrare un’istanza edilizia, effettuare un’iscrizione, verificare la posizione sull’INPS o l’INAIL e in futuro molto altro ancora. Tutto questo con un unico codice d’accesso.

Tra i fornitori autorizzati ad offrire lo SPID agli italiani c’è Aruba. Il provider offre tre soluzioni distinte: la prima per i cittadini e i liberi professionisti, la seconda per le aziende e le imprese e la terza per chi necessità di un livello di sicurezza superiore. Ottenere il proprio SPID con Aruba è molto semplice ed in alcuni casi addirittura gratuito. Sul sito dell’operatore sono comunque presenti comode guide che spiegano come procedere all’attivazione della propria identità digitale e di come utilizzarla per accedere ai servizi digitali.

SPID con Aruba per i cittadini

Cittadini o liberi professionisti potranno richiedere lo SPID gratis. Al momento della registrazione sarà richiesto di creare una username e una password a propria scelta, che rappresenteranno le credenziali di livello 1. Alcuni servizi richiedono una autenticazione forte con credenziali di 2° livello che consiste in una password temporanea (OTP) che Aruba fornisce gratuitamente attraverso l’app Aruba OTP disponibile per iOS, Android, BlackBerry e Windows Phone.

Per ottenere il proprio Aruba ID è richiesto il riconoscimento a garanzia del fatto che la richiesta sia effettivamente pervenuta dal titolare dell’identità digitale. Se non si è in possesso di una Firma Digitale o CNS attiva, le persone possono effettuare il riconoscimento de visu on line, comodamente da casa con la webcam o lo smartphone, scaricando l’app “Aruba De Visu“, al prezzo di 14,90 euro + IVA.

SPID con Aruba per aziende ed imprese

Trattasi di una soluzione pensata per chi gestisce un’impresa che rende il lavoro più semplice al costo di 35 euro + IVA. Con una sola username e password e l’App Mobile Aruba OTP, semplice e intuitiva, le persone avranno accesso a tantissimi servizi online. Per esempio potranno gestire e completare le pratiche online. Scaricando su Smartphone o Tablet l’App ArubaOTP, disponibile per iOS, Android, BlackBerry e Windows Phone, le persone potranno generare una One Time Password per accedere ai servizi che richiedono una credenziale di Livello 2 (autenticazione forte).

Il riconoscimento con firma digitale e CNS è incluso nell’offerta. In alternativa, è possibile effettuare il riconoscimento de visu on line, comodamente da casa con la webcam o lo smartphone, scaricando l’app “Aruba De Visu”, al prezzo di 14,90 euro + IVA.

SPID con Aruba Livello 2 e Livello 3

Aruba offre ai suoi clienti la possibilità di acquistare ulteriori credenziali di secondo livello, scegliendo quale dispositivo utilizzare per la generazione dell’OTP. È anche possibile acquistare credenziali di livello 3. Sarà possibile scegliere tra un un’OTP Display, cioè un dispositivo dotato di chip e schermo LCD molto pratico da utilizzare in quanto non richiede porte USB e non necessita l’installazione di driver o tra una Display Card che è un dispositivo formato carta di credito che si può portare sempre in tasca. È dotato di schermo LCD dove si può leggere la password temporanea da inserire per l’accesso ai servizi online. Costo di 10 euro + IVA.

Gli utenti possono anche scegliere una credenziale di terzo livello per avere accesso a tutti, ma proprio tutti i servizi online. Il livello 3 è quello che garantisce la massima sicurezza ed è dunque richiesto per i servizi che trattano dati sensibili. Prezzo di 14,90 euro + IVA.