Surface Pro 6, Laptop 2 e Studio 2 in Italia

Surface Pro 6, Laptop 2 e Studio 2 arriveranno in Italia a partire dal prossimo 7 di febbraio e sono già preordinabili attraverso il Microsoft Store. Microsoft aveva promesso che avrebbe portato in Italia i suoi nuovi prodotti all’inizio del 2019 e finalmente è arrivata l’ufficialità. Grazie all’apertura dei preordini non solo è possibile scoprire la data del debutto di questi nuovi prodotti ma anche i prezzi e le loro configurazioni per il mercato italiano.

Surface Pro 6, prezzi e configurazioni

Il Surface Pro 6 è l’ultimo 2-in-1 Windows 10 che la casa di Redmond ha presentato all’inizio dello scorso mese di ottobre. Rispetto all’attuale Surface Pro (2017) non ci sono grandi cambiamenti. La novità più importante è l’introduzione dei più performanti processori Intel di ottava generazione. Nessuna rivoluzione ma alcuni importanti affinamenti per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso del 2-in-1 di punta della casa di Redmond. Un modello tutto nuovo è atteso nel corso del 2019. Di seguito tutti i prezzi ufficiali con le relative configurazioni hardware.

Intel Core i5, 8GB di RAM e 128GB di storage: 1.069 euro

Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di storage: 1.399 euro

Intel Core i7, 8GB di RAM e 256GB di storage: 1.699 euro

Intel Core i7, 16GB di RAM e 512GB di storage: 2.099 euro

Intel Core i7, 16GB di RAM e 1TB di storage: 2.499 euro

Surface Laptop 2, prezzi e configurazioni

Il nuovo Surface Laptop 2 è una stretta evoluzione dell’attuale modello. Anche in questo caso nessuna rivoluzione ma solo un importante affinamento con l’introduzione dei processori Intel di ottava generazione. Di seguito tutti i prezzi ufficiali con le relative configurazioni hardware.

Intel Core i5, 8 GB RAM e 128 storage: 1.169 euro

Intel Core i5, 8 GB RAM e 256 storage: 1.499 euro

Intel Core i7, 8GB RAM e 256 storage: 1.799 euro

Intel Core i7, 16GB di RAM e 512 di storage: 2.399 euro

Intel Core i7, 16GB di RAM e 1TB di storage: 2.899 euro

Surface Studio 2, prezzi e configurazioni

Arriva finalmente in Italia l’appezzato All-in-One della casa di Redmond. Rispetto al precedente modello mai arrivato in Italia, cambiano i processori e tanti piccoli particolari per affinare l’esperienza d’uso. Di seguito tutti i prezzi ufficiali con le configurazioni hardware del Surface Studio 2.

Intel Core i7, 16GB di RAM e 1TB di storage: 4.199 euro

Intel Core i7, 32GB di RAM e 1TB di storage: 5.099 euro

Intel Core i7, 32GB di RAM e 2TB di storage: 5.599 euro