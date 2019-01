TIM, le offerte speciali di gennaio 2019

Filippo Vendrame,

TIM continua anche nel mese di gennaio 2019 a proporre speciali tariffe dedicate a tutti coloro che acquistano una nuova SIM ed effettuano la portabilità del loro numero attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore”. Questo servizio è disponibile all’interno del sito TIM. L’utente non dovrà fare altro che inserire il proprio numero di telefono per farsi poi richiamare da un operatore per ricevere informazioni sulle tariffe speciali a lui dedicate e per procedere, eventualmente, alla sottoscrizione della nuova SIM.

Le SIM acquistate attraverso questo servizio a distanza di TIM prevedono un costo una tantum di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La spedizione non prevede ulteriori costi. Il costo d’attivazione è di 29 euro scontato a 9 euro se il nuovo cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi. Nel caso di sottoscrizione delle offerte, le persone dovranno fornire all’operatore informazioni come nome, cognome, codice fiscale, seriale dell’attuale SIM, numero del documento di identità, gestore di provenienza e indirizzo. Le tariffe speciali sottoscrivibili attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore” sono molteplici e variano a seconda dell’operatore di provenienza.

TIM Iron + 27GB Free + Minuti Illimitati Free per chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali prevede chiamate illimitate e 30 GB di traffico Internet a 6,99 euro al mese. Chi proviene da Vodafone, Wind e 3 Italia potrà attivare TIM Deca Go + 17GB Free + Minuti Illimitati Free che offre chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet a 12 euro al mese.

Infine, per tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del loro numero da un qualsiasi operatore, TIM offre la possibilità di poter attivare TIM 15 Go New + 47GB Free che propone 1000 minuti di chiamate verso tutti e ben 50 GB di traffico Internet. Il tutto al costo di 15 euro al mese.