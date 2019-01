Google, 20 mld alle Bermuda: 4 in più del 2016

19,9 miliardi di euro alle Bermuda nel 2017. È una delle maxi operazioni finanziarie di Google, che anche quest’anno ha deciso di trasferire una cifra monstre da una sua compagnia “di comodo” olandese ad uno dei paradisi fiscali più gettonati del mondo.

A riportare l’operazione è Reuters. Secondo l’agenzia di stampa britannica a traferire i fondi sarebbe stata nello specifico la società “di copertura” Google Netherlands Holdings BV, superando di 4 miliardi di euro la cifra trasferita nel 2016.

Paghiamo le tasse dovute e rispettiamo le leggi fiscali in tutti i paesi in cui operiamo nel mondo – scrive Google in un comunicato stampa – Google, come altre società multinazionali, paga la maggior parte delle sue imposte sul reddito delle società nel suo paese di origine, e abbiamo pagato un’aliquota fiscale globale effettiva del 26% negli ultimo 10 anni