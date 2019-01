Nokia 9 PureView, annuncio a fine gennaio?

Luca Colantuoni,

Continuano a trapelare indiscrezioni sullo smartphone di HMD Global, segno che l’annuncio è imminente. Secondo un noto leaker, il Nokia 9 PureView dovrebbe essere presentato nella seconda metà di gennaio. Il top di gamma arriverà prima sui mercati europei e successivamente in altri paesi. Per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra abbastanza elevata, considerate le caratteristiche del dispositivo.

Dopo una lunga attesa, il produttore finlandese annuncerà finalmente un vero smartphone di fascia alta. Il Nokia 9 PureView, come si può vedere nell’immagine all’inizio dell’articolo nel video, avrà cinque fotocamere posteriori. Gli altri due fori corrispondono al flash LED e all’autofocus ibrido. Purtroppo non si conoscono i dettagli di sensori e obiettivi, ma è certo l’uso di ottiche Zeiss. Tra le funzionalità previste ci sono HDR e re-focus. Con Google Foto sarà possibile modificare la profondità di campo dopo lo scatto.

In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), supporto HDR10 e rapporto di aspetto 18:9, processore Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di storage. Per la batteria, che supporterà la ricarica wireless, si prevede una capacità di 4.150 mAh. Il video conferma inoltre la presenza del lettore di impronte digitali in-display. Non mancheranno sicuramente la porta USB Type-C e i tradizionali chip per la connettività (WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE). Assente invece il jack audio da 3,5 millimetri.

Il Nokia 9 PureView è uno smartphone Android One, quindi gli utenti troveranno Android 9 Pie in versione stock, per il quale sono garantiti aggiornamenti per due anni e patch di sicurezza mensili per tre anni. Il prezzo varierà in base ai mercati. Secondo un noto leaker sarà compreso tra 749 e 799 euro. Entro il mese di agosto dovrebbe essere annunciato il successore con un display edge-to-edge, fotocamera frontale in-display (punch hole), processore Snapdragon 855, cinque fotocamere posteriori e connettività 5G.