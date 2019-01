CES 2019, LG e Microsoft per la guida autonoma

Filippo Vendrame,

LG e Microsoft si sono stretti le mani al CES 2019 di Las Vegas per collaborare insieme per lo sviluppo di soluzioni di guida autonoma e del sistema di infotainment di LG. L’accordo prevede che LG abbracci la piattaforma cloud di Azure e le tecnologie di intelligenza artificiale di Microsoft per sviluppare una nuova piattaforma di infotainment oltre che soluzioni per la guida autonoma.

Più nello specifico, la casa coreana applicherà la tecnologia di intelligenza artificiale della casa di Redmond ai suoi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), alla fotocamera DSM (Driver-Status Monitoring Camera) e alla Multi-Purpose Front Camera. Inoltre, LG integrerà il Virtual Assistant Solution Accelerator del gigante del software all’interno del suo sistema di infotainment. Grazie ai servizi di Azure Data Box, tutti i dati registrati su strada potranno essere caricati automaticamente all’interno di una libreria che la piattaforma di guida autonoma potrà sfruttare per diventare più intelligente.

Grazie a questa partnership, LG punta a realizzare innovativi sistemi di sviluppo e di test basati su tecnologie all’avanguardia. Grazie a Microsoft Azure e alle possibilità di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e all’unità di elaborazione grafica (GPU), LG riuscirà a ridurre drasticamente il tempo necessario per lo sviluppo dei suoi sistemi di guida autonoma.

Azure può aiutare il software di guida autonoma ad apprendere più rapidamente oltre a consentire di poter riconoscere e distinguere tra pedoni e altri oggetti.

Oltre ad accelerare l’apprendimento delle piattaforme di guida autonoma, Azure dispone di un Virtual Assistant Solution Accelerator che permetterà al sistema di infotainment di LG di poter offrire alle persone il controllo facile e veloce delle condizioni del traffico sulla strada, la ricerca di ristoranti nelle vicinanze, l’avvio delle canzoni preferite e altro ancora.