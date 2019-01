Instagram, pubblicare proprie foto su più profili

Candido Romano,

Instagram sta aggiungendo la possibilità di pubblicare la stessa foto su differenti account. La pubblicazione può avvenire nello stesso momento e sarà molto utile a persone e aziende che gestiscono più profili. In questo modo non si dovrà più uscire da un profilo e accedere a un altro per pubblicare la stessa immagine.

Come funziona: dopo aver scelto quale foto pubblicare al di sotto dell’opzione che riguarda la geolocalizzazione apparirà una lista di account che gestisce l’utente. A quel punto si potrà spuntare la casella di fianco a ognuno degli account e in questo modo pubblicare la foto su tutti i profili in contemporanea.

Un portavoce di Instagram ha dichiarato a TechCrunch che questa opzione è disponibile per tutti gli utenti che usano Instagram su iOS. Verrà introdotta gradualmente in tutto il mondo, anche se non ci sono ancora informazioni per la disponibilità sui sistemi Android. Sarà utile a tutti coloro che vogliono postare ad esempio lo stesso meme, immagine promozionale o contenuto simultaneamente su più profili, anche se in questo modo la piattaforma cambierà non poco.

Il feed di Instagram potrebbe trasformarsi infatti in qualcosa di diverso, con utenti dai gusti differenti che vedono la stessa foto. La base di Instagram era di mantenere il feed più personale e originale possibile, era la sua vera forza, forse fino a quest momento. Recentemente è stata testata anche la possibilità di pubblicare sul proprio profilo foto di altri account: per ora si può fare solo con app esterne ad Instagram.

Non resta che attendere la disponibilità di questa funzionalità su tutti gli account, per constatare come aziende e profili privati potrebbero usare questo nuovo “potere”. L’app comunque negli ultimi mesi ha visto l’aggiunta di molte funzionalità. Alcune criticate, come quella dei messaggi vocali, ma ha testato anche la possibilità dello scorrimento orizzontale dei post.