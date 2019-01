Wacom presenta il display interattivo Cintiq 16

Wacom ha annunciato al CES 2019 di Las Vegas il nuovo Wacom Cintiq 16, display interattivo con penna, utile per realizzare schizzi, illustrazioni e disegni in digitale.

La linea Cintiq di Wacom offre un’interfaccia digitale che tenta di riprodurre fedelmente la sensazione del passaggio della penna su carta. La famiglia 16, introdotta a Las Vegas, porta il cartellino del display interattivo a meno della metà del prezzo della versione Pro anche se utilizza ancora alcune delle stesse funzioni. Il costo è di 599,90 euro e la disponibilità da fine gennaio. Wacom afferma che il Cintiq 16 sfrutta la tecnologia Pro Pen 2 dell’azienda, che ha 8.192 livelli di sensibilità alla pressione, per un lavoro preciso e unico. Come altri display della compagnia, la pen usa la Electro Magnetic Resonance, che permette di fare a meno di una batteria integrata come quella dello schermo, che necessita ovviamente di un cavo di ricarica.

Cintiq 16H vanta una risoluzione HD da 1.920 x 1.080 pixel su un touchscreen da 15,6 pollici. Il display ha 16,7 milioni di colori e un angolo di visione di 176 gradi con un rivestimento antiriflesso per consentire un uso più simile alla carta, secondo Wacom. Come altri prodotti della linea Cintiq, il 16 è compatibile con macOS e Windows.

I display e le penne digitali Wacom sono diventati indispensabili per i professionisti della creatività. Ora portiamo la stessa tecnologia della penna, la stessa qualità costruttiva e lo stesso know-how a coloro che in passato la desideravano, ma trovandosi nella fase emergente della propria carriera forse non potevano permettersi la gamma completa di funzionalità professionali Wacom. Pensiamo che sia la soluzione perfetta per giovani creativi, ma anche per studenti e disegnatori tecnici nei campi dell’architettura, della pianificazione, del design industriale o dell’ingegneria e anche per professionisti della creatività affermati che desiderano usare un secondo dispositivo per il loro ufficio domestico o studio – ha dichiarato Faik Karaoglu, Executive Vice President della Creative Business Unit di Wacom.