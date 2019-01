Promozioni Wind Smart 40 Fire e Smart 40 Flash

Filippo Vendrame,

Wind Smart 40 Fire e Wind Smart 40 Flash sono nuove offerte speciali che l’operatore arancione, brand di Wind Tre, propone ad un preciso target di utenti. Queste tariffe non sono attivabili da tutti ma solamente da alcuni utenti che giungono da precisi operatori (operator attack) o da chi ha ricevuto un SMS promozionale di Wind (winback).

Più nello specifico, Wind Smart 40 Fire offre chiamate illimitate e ben 40 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di soli 4,99 euro. Tale tariffe può essere attivata solamente da chi proviene da un operatore virtuale ad eccezione di PosteMobile, ho. mobile e CoopVoce. Wind Smart 40 Flash, invece, propone sempre chiamate illimitate e 40 GB di traffico dati 4G. Il tutto, però, a 6,99 euro al mese. Tariffa attivabile da chi proviene da Iliad e PosteMobile. Tutte queste offerte speciali non possono essere attivate online ma solamente recandosi in un punto vendita ufficiale Wind.

Wind Smart 40 Fire e Wind Smart 40 Flash prevedono un costo di attivazione pari a 10 euro invece che di 20 euro ma solo se il nuovo cliente non dismetterà la SIM prima dei 24 mesi. In caso contrario l’operatore arancione addebiterà i 10 euro scontati. La nuova SIM costa 10 euro con 1 centesimo di credito residuo. In totale, quindi, la prima attivazione richiederà il pagamento di 20 euro una tantum.

Nel caso gli utenti dovessero esaurire il traffico dati, la navigazione sarà bloccata sino al successivo rinnovo. Queste speciali tariffe prevedono la contestuale attivazione del servizio Sms My Wind che invia un messaggio all’utente qualora avesse ricevuto una telefonata quando il telefono era spento, occupato o non raggiungibile.