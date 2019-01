iPhone XR: taglio dei prezzi in Cina

Marco Grigis,

Diminuiscono in Cina i prezzi di iPhone XR, sebbene da rivenditori terzi rispetto a iPhone. È quanto rendono noto alcune fonti locali, nel sottolineare come diversi reseller dei prodotti Apple abbiano deciso di tagliare i listini, per favorire un device che non avrebbe scatenato la domanda dei clienti. Il gruppo di Cupertino, tuttavia, non ha provveduto a un simile cambio in corsa per gli smartphone venduti tramite il suo sito ufficiale.

Così come ha avuto modo di spiegare Tim Cook, nell’annunciare una revisione delle guidance per il Q1 2019, la situazione del mercato cinese è al momento decisamente complessa. Complici anche le paventate misure protezionistiche di Trump, con la volontà di imporre dei dazi sui prodotti cinesi, gli utenti starebbero riducendo le loro spese, privilegiando soprattutto i produttori locali. iPhone XR, di conseguenza, non sarebbe riuscito a raggiungere l’appeal sperato e, proprio per questa ragione, molti grandi distributori avrebbero deciso di tagliarne i listini.

In particolare, sono le catene più conosciute ad aver optato per una riduzione dei prezzi, come JD.com e Suning, pronte a ridurre i listini del coloratissimo iPhone anche del 20%. Ad esempio, sul sito della seconda catena, lo smartphone è proposto a 5.399 yuan, contro i 6.499 yuan di pochi giorni fa nonché prezzo ufficiale voluto da Apple. Si tratta, all’incirca, di 690 euro.

Secondo gli analisti, sebbene Apple abbia mantenuto i classici prezzi presso i propri canali ufficiali, l’operazione di sconto potrebbe essere avvenuta con l’accordo e il coordinamento della società di Cupertino. Al momento, però, dalle parte di Apple Park non giunge alcuna conferma su questa indiscrezione.

Così come sottolinea 9to5Mac, gli sconti sugli iPhone sono abbastanza rari in Cina, mentre le vendite solitamente crescono in concomitanza con eventi festivi. Vi sono quindi speranze per Apple, considerando la vicinanza con un appuntamento importante: quello del tradizionale Nuovo Anno cinese.

Galleria di immagini: iPhone XR, le foto