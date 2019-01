Cadillac mostra la sua prima auto elettrica

Candido Romano,

Cadillac porta il gruppo General Motors nel futuro: la sua prima auto elettrica è un SUV, che sarà presentata al NAIAS 2019, il Salone di Detroit. Per ora i curiosi di devono accontentare di alcune immagini rilasciate, ma a breve dovrebbero arrivare tutti i dettagli. Arrivano solo dopo pochi giorni dall’annuncio di GM, quello in cui poneva proprio Cadillac come il brand che aprirà la strada all’elettrico.

Non sono stati condivisi altri dettagli importanti: non c’è nessun nome, specifiche, prenotazione e prezzi. La compagnia li rilascerà quando si sarà “vicini al lancio”. Si posiziona chiaramente nel segmento di lusso delle auto elettriche, lasciando spazio ad altri per il mercato di massa. La scelta di un crossover come la prima auto elettrica non è una mossa estremamente originale.

Bisognerà dare uno sguardo al Salone di Detroit, che comunque durerà fino al 27 gennaio, durante il quale sarà presentato anche un altro SUV, il Cadillac XT6. In ogni caso la compagnia ha dichiarato che presenterà un nuovo modello ogni sei mesi fino al 2021. Il primo modello elettrico di Cadillac sarà un’auto che utilizzerà la piattaforma di veicoli elettrici di nuova generazione “BEV3” di GM, che deve essere flessibile per l’uso in molti tipi di veicoli diversi e che può ospitare configurazioni di trazione anteriore, posteriore e a quattro ruote motrici.

GM progetta di creare un numero di configurazioni della batteria da utilizzare in diversi veicoli, permetterà di naturale diverse configurazioni del pacco batterie e del powertrain. Questo potrebbe significare un ciclo di sviluppo più breve, che aiuterà il colosso a rispondere alle richieste dei consumatori e alle azioni dei concorrenti.

Una piattaforma modulare e pensata proprio per lo sviluppo di modelli del genere. Il presidente del marchio Steve Carlise ha dichiarato che il nuovo veicolo elettrico Cadillac colpirà sicuramente il cuore del mercato crossover e soddisferà le esigenze dei clienti in tutto il mondo, rappresentando l’apice del lusso e dell’innovazione.