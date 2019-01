Nintendo Switch, su Online anche titoli SNES?

Marco Locatelli,

Uno dei servizi collaterali di Nintendo Switch Online è senza dubbio la generosa libreria di titoli del vecchio NES. Ma stando ad alcune indiscrezioni sembra che prossimamente gli abbonati potranno beneficiare anche dei titoli del Super Nintendo.

Mentre il colosso di Kyoto pensava (e sperava) che offrire gratuitamente ai suoi abbonati decine e decine di titoli del vecchio Nintendo su Switch fosse sufficiente, il malcontento comincia a serpeggiare fra gli utenti che invece vorrebbero un servizio più stimolante e completo come su PlayStation 4 e Xbox One. L’idea di una libreria dedicata ai vecchi classici del Super Nintendo non farà magari la differenza, ma potrebbe dunque scaldare qualche cuore più nostalgico e dare una piccola scossa alla piattaforma sul versante online.

A scoprire il possibile arrivo di questi giochi è stato il modder Kapu, che ha poi annunciato la scoperta su Twitter. Kapu ha scovato delle stringhe all’interno di NES Online che fanno riferimento a diversi titoli per Super Nintendo, da Super Mario Kart a Legend of Zelda: Link to the Past passando per Super Mario All-Stars e Star Fox 2.

I was finally able to look around NES Online's strings a bit myself and noticed the sheer amount of SNES games planned.

Here's a list for you folks out there:#NintendoSwitch — Kapu | gamers will perish (@KapuccinoHeck) January 13, 2019

Di seguito tutti i titoli scovati da Kapu:

Super Mario Kart

Super Soccer

Legend of Zelda: Link to the Past

Demon’s Crest

Yoshi’s Island

Stunt Race FX

Kirby’s Dream Course

Pop’n Twinbee

Star Fox

Contra 3

Kirby Super Star

Super Ghouls ‘n Ghosts

Kirby’s Dream Land 3

Super Metroid

Super Mario World

Pilotwings

F-ZERO

Star Fox 2

Super Punch-Out!!

The Legend of the Mystical Ninja

Super Mario All-Stars

Breath of Fire 2

Ci teniamo a sottolineare che si tratta di illazioni e Nintendo non ha ancora confermato che il suo NES Online accoglierà in futuro anche titoli SNES. Anche se la possibilità potrebbe essere effettivamente molto concreta, al momento prendete il tutto come un semplice rumor e nulla di più.